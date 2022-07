Sommerspaß im Familypark

Der größte Freizeitpark Österreichs verspricht lustige Abkühlung für warme Sommertage. Neu dabei: die Biberburg, Österreichs größte Wildwasserbahn!

Abenteuer, wohin das Auge reicht

Über 31 Attraktionen und zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen sorgen in vier liebevoll gestalteten Themenwelten für einen unvergesslichen Fahrspaß in jeder Altersgruppe.

Eine der beliebtesten Attraktionen im Park ist die Achterbahn Götterblitz. Wer sich den kühlen Wind um die Ohren sausen lassen möchte, ist hier genau richtig. Auch die Familienachterbahn Rattenmühle sorgt mit ihren rasanten Richtungswechsel für jede Menge Fahrspaß.

Einen einzigartigen Rundflug auf bis zu 20 Metern Höhe erlebt man mit Leonardos Flugmaschine – wer den Dreh raushat, kann sich dabei sogar um die eigenen Achse drehen. Am Römerturm genießt ihr hingegen einen tollten 360 Grad Blick auf das Naturschutzgebiet des Ruster Hügellands und den Neusiedler See.

Abkühlung an heißen Sommertagen gibt es bei den zahlreichen Wasserattraktionen. Dreht ein paar Runden mit den Fliegenden Fischen und navigiert euch direkt in die Wasserstrahlen, oder wagt eine Fahrt mit der Krokobahn ins kühle Nass. Neptuns Wasserwelt und das Wasserwerk sorgen für noch mehr Wasserspaß mit Sprudeln und Wasserspielen aller Art. Auch die neue Attraktion ist für Wasserratten geeignet…

NEU 2022: Die Biberburg

Österreichs größte Wildwasserbahn die „Biberburg“ sorgt in der Erlebniswelt Bauernhof für den ultimativen Fahrspaß. Während einer 4 bis 5-minütigen Fahrt beobachtet ihr unterschiedliche Biberszenen und erlebt die ein oder andere Überraschung. Den krönenden Abschluss bildet der Lift, der euch auf 17 Meter Höhe bringt bevor ihr mit einer Geschwindigkeit von bis zu 65km/h in die Tiefe saust. Nicht nur die Fahrgäste selbst, sondern auch die Zuschauer können sich dabei am Riesensplash erfreuen. Auf die Plätze, Biber, los!

Alle Infos zur Biberburg auf www.familypark.at/neu

Neues wohin man sieht

Die Biberburg ist aber nicht die einzige Neuheit, die euch erwartet.

Wer seine Zielsicherheit auf die Probe stellen möchte, findet lustige Wurfspiele in der neuen Station „Filippos Kirtag“ gegenüber dem Waldexpress.

Sollte bei so viel Abenteuer Bärenhunger aufkommen, findet ihr garantiert Stärkung in einem der rund 17 Gastronomiebetriebe, welche passend zur jeweiligen Themenwelt gestaltet sind. Auch hier wartet der Park mit der ein oder anderen Neuheit auf. Die kleine Kajüte wird ausgebaut und auch bei der Gockeljagd ist nun leckeres Crash-Ice zu finden.

Im neuen Souvenirshop „Sack & Pack“ kann man nach einem aufregenden Abenteuer mit der Biberburg das ein oder andere Erinnerungsstück an den Familypark-Besuch erwerben.

Wer Glück hat, trifft bei seinem Besuch sogar das Parkmaskottchen Kater Filippo höchstpersönlich und kann ein Foto mit ihm schießen. Das perfekte Andenken an den Ausflugstag, kann abschließend im Souvenirshop „Filippos Zauberladen“ ergattert werden.

Saison 2022

9. April – 1. November

Öffnungszeiten bitte auf www.familypark.at/oeffnungszeiten anschauen

Preise

Tagesticket ab 3 Jahren: 30,00 Euro (im Online-Shop könnt ihr sparen!)

Kinder unter 3 Jahren: Gratis Eintritt