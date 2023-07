Kroatien in Flammen: Waldbrand tobt unkontrolliert (VIDEO)

Seit Dienstagabend tobt ein verheerender Waldbrand in Südkroatien nahe Dubrovnik, der lokal bereits eine fünf Kilometer lange Flammen-Kette hinterlassen hat. Trotz der erbitterten Anstrengungen der örtlichen Feuerwehren und der Unterstützung durch zwei Canadair-Löschflugzeuge, bleibt die Situation angespannt.

Die Szenen, die sich seit Dienstagabend in Südkroatien abspielen, sind verheerend. Unweit von Dubrovnik frisst ein Waldbrand in einem Hausierfeld und zieht dabei eine einzige Spur der Verwüstung. Laut örtlichen Medien erstreckte sich die Flammen-Kette in den frühen Morgenstunden am Mittwoch über ganze fünf Kilometer.

Lokale Feuerwehrkräfte kämpfen unermüdlich gegen die Ausbreitung des Brandes. Unterstützung erhalten sie dabei von zwei Canadair-Löschflugzeugen, die ebenfalls im Einsatz sind. Trotzdem beschreiben die Medien vor Ort die Nacht als „schwierig“.

Unwetter mit Starkwind

Bewohnte Gebiete scheinen momentan nicht in Gefahr zu sein. So berichtet „24sata“, dass die Feuerwehr ein Übergreifen des Brandes auf solche Gebiete in der Nacht auf Mittwoch erfolgreich abwenden konnte. Allerdings mussten die Einsatzkräfte zwischenzeitlich die Löscharbeiten unterbrechen und konnten sich erst gegen 04.00 Uhr nachts wieder sammeln.

Doch neben der Brandbekämpfung müssen sich die Rettungskräfte auch gegen ein Unwetter mit Starkwind zur Wehr setzen. Laut Berichten kam ein Sturm am Mittwoch gegen 7.00 morgens den effektiven Löschvorgängen in die Quere, was die Lage zusätzlich erschwert. Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Helfer vor Ort weiterhin mit einer herausfordernden Situation konfrontiert sind.