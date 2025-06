Kunst-Launch aus Schweden: „Wunjo Arts“ bringt weibliche Kraft auf die Leinwand

Die deutsche Künstlerin Wunjo Arts zeigt ab 7. Juli ihre neue Serie „Die Kraft der Weiblichkeit“, die sich mit innerer Stärke, Sichtbarkeit und weiblicher Selbstentfaltung befasst. In vier Mixed-Media-Werken bringt sie persönliche Erfahrungen und feministische Botschaften auf die Leinwand.

Am 7. Juli 2025 präsentiert die deutsche Künstlerin Sindy Tarkotta – bekannt unter dem Namen Wunjo Arts – ihre neue Werkreihe „Die Kraft der Weiblichkeit“. Die vierteilige Mixed-Media-Serie erscheint online auf ihrer Website und wird zeitgleich über Instagram lanciert.

Seit ihrem radikalen Umzug nach Schweden widmet sich Tarkotta der Kunst mit einer klaren Botschaft: Empowerment, Selbstbestimmung und der Rückzug von gesellschaftlichem Druck. Ihre neuen Werke – Glow & Flow, Rise & Shine, Within Her Light und Inner Flame – greifen zentrale Motive wie innere Stärke, Sichtbarkeit und weibliche Selbstentfaltung auf. Die Bilder entstehen auf selbstgebauten Leinwänden aus rohem Holz und verbinden Materialien wie Kohle, Acryl und Strukturpasten.

Mit dem Launch versteht sich die Serie nicht nur als Kunstprojekt, sondern als Statement: „Wenn Frauen aufhören, sich zu vergleichen, entsteht echte Kraft“, schreibt die Künstlerin. Zu sehen ist die neue Kollektion ab 7. Juli exklusiv auf www.wunjo-arts.com sowie auf Instagram unter @wunjo_arts.