Lucky Car: Prominenz aus Wirtschaft & Politik gratulierten zum 15. Geburtstag

Im Jahr 2008 wurde Lucky Car als kleine Werkstatt in Brunn am Gebirge, vor den Toren Wiens, gegründet. Kürzlich feierte das Unternehmen seinen 15. Geburtstag und ist mittlerweile die größte unabhängige Werkstattkette in Österreich. Bei der Jubiläumsfeier im Wiener Volksgarten waren zahlreiche Vertreter aus Politik und Wirtschaft anwesend, um Gründer Ostoja „Ossi“ Matic und seinem Team herzlich zum Erfolg zu gratulieren.

Normalerweise sieht man solche Szenen im Wiener Volksgarten, einer berühmten Diskothek im ersten Bezirk, nur an den Wochenenden. Doch anlässlich des 15. Geburtstags von Lucky Car strömte eine beeindruckende Menschenmenge an einem Mittwochabend in diese beliebte Veranstaltungslocation. Rund 800 Gäste, darunter hochrangige Persönlichkeiten aus der heimischen Wirtschaft und Politik wie WKO-Präsident Harald Mahrer, der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz und Christina „Mausi“ Lugner, trugen zu einer gelungenen Feier für die größte unabhängige Werkstattkette Österreichs bei.

1 von 6

Charity-Aktion

Der Moderator Rainer Pariasek führte gekonnt durch den Abend, während Gründer und Eigentümer Ostoja „Ossi“ Matic sowie Geschäftsführer Mitar Kos die bisherige Erfolgsgeschichte von Lucky Car noch einmal Revue passieren ließen. Im Rahmen einer Charity-Aktion wurden Unterschriften auf einem Lucky-Car-Fahrzeug gesammelt, wobei Lucky Car für jede Unterschrift großzügig 15 Euro an die Wohltätigkeitsorganisation „Licht ins Dunkel“ spendete. Am Ende wurde ein Scheck über 10.000 Euro an diese renommierte Einrichtung überreicht.

Lucky-Car-Gründer & Eigentümer zufrieden

„Es war bestimmt nicht immer der leichteste Weg, aber wenn ich nun auf die letzten 15 Jahre zurückblicke, erfüllt mich das mit großem Stolz. Wir haben als kleine Werkstatt in Brunn am Gebirge begonnen, hier haben gerade mal drei Autos Platz gefunden. 2023 erstrahlen 44 Standorte in Österreich und zwei in der Schweiz unter unserem markanten Lucky-Car-Logo.“, so Ostoja Matic, Lucky-Car-Eigentümer.

„Nach 15 Jahren kann man jedenfalls sagen: Lucky Car ist in der österreichischen Kfz-Branche gekommen, um zu bleiben und ich freue mich schon jetzt auf die nächsten 15 Jahre.“, fügte Lucky-Car-Gründer, Mitar Kos noch hinzu.