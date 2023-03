Maskierte schlagen Supermarktangestellte nieder und übertragen es live

Maskierte in Spiderman-, Rotkäppchen- und Ali G-Kostümen drangen in einen Supermarkt ein, schlugen die Verkäuferin nieder und übertrugen alles live. Josh McDonald (33), ein Internet-Witzbold im Spiderman-Kostüm, hatte im Juli letzten Jahres einen Supermarktangestellten in England geschlagen und dieser war in Ohnmacht gefallen.



Die Aufnahme wurde von Hunderttausenden Menschen im Internet gesehen, die sein Verhalten scharf verurteilten. Heute wurde bekannt, dass McDonald mehrfacher Kickbox-Champion ist, wie Daily Mail berichtet.

McDonald war Teil einer Gruppe „gebrandmarkter Superhelden“, die neben Spiderman auch Rotkäppchen und Ali G enthielt. Der Träger des schwarzen Gürtels in Mixed Martial Arts trainierte an der Black Dragon Martial Arts Academy in der Nähe seines Hauses in Northampton und prahlte im Internet, dass er Kandidat für das ISKA Kickbox-Weltmeisterschaft 2016 in Stuttgart in Deutschland war.

McDonalds Traum, ein Sportstar zu werden, ist jetzt vorbei. Der angebliche Anführer der ganzen Operation war George O’Boyle (30), der als Ali G gekleidet war und ständig drohte, das Personal zu schlagen. Er führte seine Online-Anhänger, ähnlich kostümiert, in den Supermarkt, als der Witz in Gewalt umschlug.

Zu einem bestimmten Zeitpunkt stürmte die Menge in das Lagerhaus des Geschäfts, wo mehrere Angestellte mit Metallstangen, Fäusten und Füßen zusammengeschlagen wurden. Am schlimmsten erging es dem Geschäftsleiter Lauren Scott, der sich anfangs mit Sophie Roberts (19) stritt. McDonald trat ihr ins Gesicht und schlug sie dann mit der Faust, woraufhin Roberts bewusstlos wurde.



McDonald, O’Boyle und Roberts droht eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren.