Mega-Projekte in Bosnien: EIB-Mittel lösen über 250 Mio. € Investitionen aus!

Millionenschwere Finanzspritze für Bosnien: Die Europäische Investitionsbank pumpt 150 Millionen Euro ins Land und löst damit eine Investitionswelle aus.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat im Jahr 2025 in Bosnien und Herzegowina ein beachtliches Finanzpaket bereitgestellt. Insgesamt flossen 150 Millionen Euro in Form von Krediten, nicht rückzahlbaren Zuschüssen und Garantien in das Land. Durch die Hebelwirkung dieser Mittel – ergänzt durch Beteiligungen lokaler Institutionen und EU-Zuschüsse – wurden Investitionen von mehr als 250 Millionen Euro ermöglicht.

Ein Vorzeigeprojekt dieser Finanzierungsoffensive ist der Windpark Poklečani in Posušje. Mit einer Leistung von 132 Megawatt und einem Investitionsvolumen von nahezu 200 Millionen Euro stellt dieses Projekt einen bedeutenden Schritt in Richtung erneuerbare Energien dar. Die EIB steuerte 103 Millionen Euro zu diesem Kraftwerk bei, das vom Energieversorger „Elektroprivreda HZ HB“ aus Mostar errichtet wird. Nach Fertigstellung soll die jährliche Stromproduktion um fast ein Fünftel steigen – ein Erfolg, der Bosnien und Herzegowina zur Spitzenposition in der Region bei EIB-finanzierten Projekten im Bereich erneuerbarer Energien verhilft.

Medizinische Infrastruktur

Ein weiteres Großprojekt mit EIB-Unterstützung ist die umfassende Erweiterung des Medizinischen Komplexes in Paprikovac bei Banja Luka. Das ambitionierte Vorhaben umfasst den Bau einer Onkologieklinik, einer Medizinischen Fakultät und einer weiterführenden medizinischen Schule. Zudem entstehen bis 2029 spezialisierte Einrichtungen für Transfusiologie, Mikrobiologie und Psychiatrie, die die medizinische Versorgung in der Region deutlich verbessern werden.

Für kleine und mittlere Unternehmen stellte die EIB knapp 20 Millionen Euro bereit. Diese Mittel wurden über Geschäftsbanken als Kredite vergeben und durch einen Zuschuss von 3,3 Millionen Euro ergänzt. Besonders gefördert werden dabei Unternehmen, die Frauen, junge Menschen und Angehörige benachteiligter Gruppen beschäftigen – ein wichtiger Beitrag zur sozialen Inklusion im Wirtschaftsleben.

Finanzielle Absicherung

Zusätzlich wurden Garantien im Wert von rund zwei Millionen Euro für heimische Banken bereitgestellt. Diese vom Europäischen Investitionsfonds abgesicherten Bürgschaften erleichtern es den Banken, Kredite an Unternehmen zu vergeben, die junge Menschen, Frauen oder Menschen mit Behinderungen beschäftigen – und das mit deutlich reduziertem Risiko.

Die EIB hat zudem eine neuartige Unterstützung für die Finanzmarktstabilität eingeführt. Im Rahmen dieser Initiative erhält die Zentralbank von Bosnien und Herzegowina technische Hilfe zur besseren Bewertung von Klimarisiken. Dies wird künftig dazu führen, dass Banken die ökologische Verträglichkeit von Finanzierungsprojekten strenger prüfen müssen.

Im gesamten westlichen Balkan stellte die EIB im vergangenen Jahr 822 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Mittel mobilisierten Investitionen von insgesamt 1,5 Milliarden Euro in den Bereichen Energie, Verkehr, Gesundheit, Bildung sowie Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen.

Bemerkenswert ist der hohe Anteil nicht rückzahlbarer Zuschüsse: Fast 25 Millionen Euro – etwa 17 Prozent der Gesamtsumme – wurden als direkte Unterstützung für die Umsetzung verschiedener Projekte gewährt.

