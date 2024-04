Mehr Lebensfreude: Glücklich sein mit diesen Tipps

Was macht glücklich? Diese Frage stellen sich unzählige Menschen rund um den Erdball. Für einige ist es Reichtum. Andere sehen ihren Weg zur Glückseligkeit in einer intakten Familie. Und für wieder andere ist es Glück, Macht zu haben. Tatsächlich ist die Vorstellung vom eigenen Glück individuell geprägt. Dennoch steht die Frage im Raum, wie man glücklicher sein kann? Die Antwort bleibt zwar immer noch persönlicher Natur; dem Glück kann allerdings etwas auf die Sprünge geholfen werden.

Was ist Glück eigentlich?

Als Glück wird laut Definition ein freudiger und angenehmer Gemütszustand verstanden, wenn etwas eintritt oder man in den Genuss von etwas kommt, „was man sich gewünscht hat“. Einher geht dieses Gefühl mit einer inneren Hochstimmung oder Befriedigung. Dennoch bleibt diese Erklärung nur vage greifbar. Auch beschreibt sie nicht wirklich, was Aristoteles mit dem „das höchste Ziel menschlichen Lebens“ bezeichnete. Entsprechend schwer ist es, eine einheitliche Erklärung für den Begriff oder besser, den Gemütszustand zu finden.



Allerdings haben die meisten Menschen eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was Glück für sie bedeutet. Ist es für die einen eine glückliche Ehe, Kinder und viel Geld auf dem Konto, ist es für andere der Gewinn im Online Casino, in dem mit Freispielen und Willkommensbonus richtig abkassiert wird. Nicht nur einmal das Glück zu haben, an einem der legendären Slots um Echtgeld zu spielen und die Kassen bei einem Gewinn klingeln zu hören, ist für viele das Höchste. Ob das beim Eintritt des gewünschten Ereignisses dann auch glücklich macht, steht allerdings auf einer anderen Seite.



Der Begriff ist also im besten Fall vage zu fassen. Und leider arbeiten manche Menschen nicht an ihrem Glück, sondern lassen die Dinge einfach so geschehen, um lediglich auf sie zu reagieren. Denn Werkzeuge im alltäglichen Leben, um glücklicher zu sein, gibt es.

Mehr Glück im Leben

Selbstverständlich lässt sich Fortuna nicht bezirzen, um sich ihrer Zuneigung zu versichern. Aber es ist nur natürlich, dass jeder so glücklich wie möglich leben möchte. Ein Schritt zu mehr Glückseligkeit im Leben sind gute Freundschaften. Über Studien konnte belegt werden, dass die zwischenmenschlichen Kontakte eine wesentliche Rolle für Menschen spielen. Je inniger, aufrichtiger und tiefgründiger Beziehungen zu Freunden, Familie und den Menschen sind, die uns umgeben, desto glücklicher ist auch der Einzelne.

Fokus ausrichten

Eine typische Reaktion von Menschen ist, Ereignisse oder Dinge, die in der Zukunft liegen, negativ zu konnotieren. Die Betrachtung wird also auf das Negative gerichtet, anstatt das Positive. Je mehr negative Ereignisse im Gehirn vorherrschen, desto ängstlicher, eingeschränkter und unglücklicher agiert das Individuum.



Um den eigenen Gemütszustand zu unterstützen, ist es folglich hilfreich, den Blick auf die positiven Aspekte zu legen. Die Welt soll nun nicht durch eine rosarote Brille betrachtet werden, in welcher negative Dinge nicht stattfinden. Viel mehr geht es darum, achtsam mit sich selbst umzugehen, um die schönen und vorteilhaften Facetten zu betrachten.

Gesunder Lebensstil

Kaum etwas hat mehr Einfluss auf die individuelle Glückseligkeit, wie die Eigenverantwortung. Im Speziellen ist damit ausreichend Bewegung ebenso gemeint wie eine gesunde Ernährung sowie ausreichend Schlaf. Insbesondere Erwachsene neigen dazu, diese Aspekte zu vernachlässigen, was mannigfaltige negative Auswirkungen auf den Körper hat. Wer darauf achtet, gut zu essen, sich fit und aktiv zu halten und gut und mindestens acht Stunden zu schlafen, wird sich mit der Zeit deutlich glücklicher fühlen.