Mit Pelinkovac zu 4 leckeren Cocktail-Rezepten!

Vlatko Stefanovski, einer der bedeutendsten europäischen Jazzrock-Musiker, feiert sein 40-jähriges Bühnenjubiläum und wird im Rahmen seiner Solo-Europa-Tournee exklusiv im Theater Akzent in Wien auftreten. Mit Phantasie, Virtuosität, technischer Perfektion und Emotionalität wird er uns am Mittwoch, dem 11.04.2018 im Theater Akzent auf seine musikalische Reise mitnehmen.

Stefanovski wurde 1957 in Prilep (Mazedonien) geboren und wurde über seinen älteren Bruder zunächst mit den rockmusikalischen Entwicklungen vertraut. Über Joni Mitchell entdeckte er später den Jazz. Stilistisch orientierte er sich letztlich an den Gitarristen Allan Holdsworth und Jan Akkerman.

Als Mitglied der im ehemaligen Jugoslawien legendären Band Leb i Sol (Brot und Salz) nahm er zwischen 1978 und 1991 13 Alben auf, daneben gehörte er auch zur Band von Lala Kovačev. Es folgte sein Soloalbum Cowboys and Indians, zu dem er Goran Bregović, Zlatko Oriđanski und weitere prominente Gastmusiker einlud. Später umfasste sein Schaffen sowohl das Schreiben von Theater- und Filmmusik, als auch Soloauftritte und Konzerte mit anderen Musikern. 2012 gründete er mit Tommy Emmanuel und Stochelo Rosenberg zusammen die Kings of Strings, um 2012 auf Tour zu gehen. Im Oktober 2017 wurde er in Mazedonien mit dem Staatspreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Im November 2017 nahm er das Album „Mother Tongue“ auf.

