Mutter bedroht Tochter mit Messer: 9-Jährige springt vom Balkon

Ein Nachbar wird zur rettenden Hand – und verhindert Schlimmeres. In Bremen eskaliert ein Familienstreit auf dramatische Weise.

In Bremen ist es am Mittwochnachmittag zu einem beunruhigenden Vorfall gekommen: Eine 38-jährige Mutter soll ihre neunjährige Tochter in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Das Kind suchte Zuflucht auf dem Balkon und sprang schließlich aus dem ersten Stock in die Tiefe. Der Vorfall ereignete sich im Bremer Stadtteil Burglesum.

Nachbar greift ein

Ein 62-jähriger Nachbar hatte die Situation beobachtet und fing das Mädchen auf. Die Neunjährige zog sich dabei nach Polizeiangaben leichte Verletzungen zu.

Die Mutter wurde noch vor Ort festgenommen. Da sie psychisch krank sein soll, wurde sie anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen.

Weshalb die Lage in der Wohnung derart eskalierte, blieb zunächst ungeklärt.

Das Mädchen befindet sich mittlerweile bei seinem Vater.