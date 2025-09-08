Mutter und zwei Söhne in Wrack eingeklemmt – Rettung im Großeinsatz

Tiefstehende Sonne und eine Kurve wurden fünf Personen zum Verhängnis. Bei einem Frontalzusammenstoß im Bezirk Freistadt wurden alle Beteiligten verlext.

Ein 21-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Freistadt war am Sonntagnachmittag um 16:55 Uhr mit seiner 19-jährigen Begleiterin auf dem Güterweg Greising in Richtung Pregarten unterwegs. In einer Kurve kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug einer 31-Jährigen, die ebenfalls aus dem Bezirk Freistadt stammt und mit ihren beiden Söhnen im Alter von 13 und 9 Jahren im Wagen saß.

📍 Ort des Geschehens

Verletzte Personen

Sämtliche Unfallbeteiligte erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Freistadt sowie in das Kepler Universitätsklinikum in Linz gebracht.

Als mögliche Unfallursache wird unter anderem die tiefstehende Sonne in Betracht gezogen. Die genauen Umstände des Zusammenstoßes sind derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

