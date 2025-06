Name geändert: So heißt Angelina Jolies Tochter jetzt!

Aus Shiloh Pitt wird Shi Jolie – die 19-jährige Tochter der Hollywood-Ikonen präsentiert sich mit neuem Namen und übernimmt die Choreografie bei einem Star-Event in Los Angeles.

Shiloh, die Tochter der Hollywood-Größen Angelina Jolie und Brad Pitt, präsentiert sich nun unter einem neuen Namen in der Öffentlichkeit. Bei einer Veranstaltung für die neue Kollektion von Isabel Marant in Zusammenarbeit mit Net-A-Porter in Los Angeles wurde sie als „Shi Joli“ angekündigt. Laut dem Promi-Portal Page Six übernahm die 19-Jährige bei diesem Event die choreografische Leitung einer Tanzperformance, an der auch bekannte Schauspielerinnen wie Milla Jovovich, Alison Brie und Rachel Bilson teilnahmen.

Die Namensänderung kommt nicht überraschend. Bereits im vergangenen Jahr entschied sich Shiloh dazu, den Nachnamen ihres Vaters nicht mehr zu tragen. An ihrem 18. Geburtstag Ende Mai 2024 stellte sie bei einem Gericht in Los Angeles den Antrag, den Nachnamen „Pitt“ aus ihrem Namen zu streichen.

Wie US-Medien unter Berufung auf offizielle Dokumente berichteten, wurde diesem Antrag stattgegeben. Nach Informationen von People.com lautet ihr rechtsgültiger Name nun „Shiloh Jolie“.

Brangelinas Nachwuchs

Die am 27. Mai 2006 in Namibia geborene Shiloh ist das erste leibliche Kind des einstigen Traumpaares. Neben ihr haben Jolie und Pitt die mittlerweile 16-jährigen Zwillinge Vivienne und Knox. Zudem übernahm Pitt die Vaterrolle für Jolies drei Adoptivkinder: den heute 23-jährigen Maddox, den 21-jährigen Pax und die 20-jährige Zahara.

Turbulente Trennung

Das als „Brangelina“ bekannte Paar galt jahrelang als Inbegriff von Hollywood-Glamour. Ihre Beziehung begann am Set des Films „Mr. und Mrs. Smith“, die Hochzeit folgte 2014. Sie zählten zu den bestbezahlten Stars der Filmindustrie und engagierten sich gemeinsam für zahlreiche soziale und humanitäre Projekte.

Die vermeintliche Bilderbuchehe endete jedoch im Herbst 2016, als Jolie die Scheidung einreichte. Sie beschuldigte Pitt der Handgreiflichkeit gegenüber ihr und den gemeinsamen Kindern. Seitdem ziehen sich die rechtlichen Auseinandersetzungen zwischen den einstigen Partnern hin.

Shiloh selbst ist ebenfalls in der Unterhaltungsbranche tätig und lieh einer Figur im Animationsfilm „Kung Fu Panda 3“ ihre Stimme.