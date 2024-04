Nummer 1 in den Charts: Österreich liebt serbisches Lied!

Die serbische Sängerin erobert weiterhin die Herzen ihrer Fans, diesmal nicht nur auf dem Balkan, sondern auch in Österreich. Mit ihrem neuesten Song hat sie den ersten Platz in den österreichischen Charts erreicht und beweist damit einmal mehr ihr außergewöhnliches Talent und ihre wachsende internationale Beliebtheit.

Es ist Breskvica! Das brandneue Lied mit dem Titel „Cini“ hat die österreichischen Charts im Sturm erobert und die Fans in Begeisterung versetzt. Doch das ist nicht das erste Mal, dass Breskvica die Musikszene in Österreich aufmischt. Bereits mit ihrem Beitrag „Gnezdo orlovo“ für den Eurovision Song Contest (ESC) hat sie die österreichischen Charts angeführt und ihre Popularität im Land weiter gesteigert.

In nur vier Tagen hat die junge Sängerin beeindruckende 1,3 Millionen Klicks auf YouTube verzeichnet, was ihre immense Anziehungskraft und ihre wachsende Fangemeinde unterstreicht. Ihr musikalisches Talent und ihre einzigartige Stimme haben ihr nicht nur in Serbien, sondern auch in Österreich eine treue Anhängerschaft eingebracht.

Großer Erfolg

Breskvicas Erfolg in den österreichischen YouTube-Charts zeigt, dass sie zu Recht als aufstrebender Star des Balkans und darüber hinaus gilt. Mit ihrem neuen Hit „Cini“ setzt sie erneut Maßstäbe und beweist, dass sie zu den führenden Künstlerinnen der aktuellen Musikszene gehört.

Fans können gespannt sein, was die Zukunft für Breskvica bereithält, während sie weiterhin die Musikwelt im Sturm erobert und ihre Position an der Spitze der Charts behauptet.