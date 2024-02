Ohne Helm und in Schlapfen: Motorradfahrer (51) bei Sturz schwer verletzt

Ein schwerer Motorradunfall ereignete sich am Sonntag, in Taufkirchen an der Trattnach, Oberösterreich, als ein 51-jähriger mit unzureichender Ausrüstung und einem nicht zugelassenen Motorrad zu stark beschleunigte. Der Biker, der sich in lässiger Freizeitkleidung und Schlapfen, jedoch ohne Helm oder jegliche Motorradschutzbekleidung auf sein Bike schwang, verunglückte auf der Landesstraße 518.

Das Motorrad, dessen „Pickerl“ bereits abgelaufen war, wurde zur Falle für den 51-Jährigen, der sich trotz der offensichtlichen Risiken auf eine Fahrt begab. Der Biker war auf der Landesstraße 518 unterwegs, als er schwer stürzte. Laut Augenzeugen hatte der Mann möglicherweise zu viel Gas gegeben hatte, was dazu führte, dass das Hinterrad des Motorrads ausbrach.

Alkotest nicht möglich

Der Sturz ereignete sich in einer solchen Weise, dass der Lenker mit dem Motorrad seitlich umkippte, wobei glücklicherweise keine anderen Personen in den Unfall verwickelt wurden. Die genaue Ursache, warum das Hinterrad ausbrach, bleibt unklar, jedoch scheint die übermäßige Geschwindigkeit eine Rolle gespielt zu haben.

Nach dem Unfall wurde der 51-Jährige vom Notarzt ins Krankenhaus nach Wels gebracht. Aufgrund der medizinischen Umstände konnte bisher kein Alkoholtest durchgeführt werden, um mögliche weitere Faktoren, die zu dem Unfall geführt haben könnten, zu ermitteln. Der aktuelle Zustand des Bikers ist noch nicht bekannt. Ihn erwartet nun eine Anzeige.