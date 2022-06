Gute Rendite mit diesen 5 P2P Plattformen

Peer to Peer Kreditplattformen – kurz: P2P Plattformen – sind seit einigen Jahren bei Privatanlegern stark im Kommen. Kein Wunder, schließlich wünschen sich immer mehr Anleger eine individuelle und auf ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung, die zudem ohne große Bürokratie auskommt und vor allem gute Renditen verspricht.

All das bieten die modernen P2P Plattformen. Doch was versteht man überhaupt unter P2P Krediten?

Es handelt sich hierbei um Kredite, die an privat vergeben werden. Anleger haben die Möglichkeit, ihr Kapital in die auf den Plattform angebotenen Kreditprojekte zu investieren und damit gute Renditen zu erwirtschaften. Die Kreditnehmer wiederum kommen mit dieser Kreditform schnell und unkompliziert an frisches Kapital.

Für Anleger ergeben sich zahlreiche Vorteile bei der Nutzung von P2P Plattformen. Sie entscheiden komplett selbst, in welche Projekte sie ihr Kapital investieren. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, das Risiko wirkungsvoll zu diversifizieren, indem das zur Verfügung stehende Kapital auf mehrere Kreditprojekte aufgeteilt wird. Und schließlich bemühen sich auch die Plattformen selbst nach Kräften, dem Kreditgeber eine maximale Sicherheit zu gewährleisten, zum Beispiel durch Garantien, durch die der Plattformbetreiber im Ernstfall den Verlust auffängt und dem Kreditgeber trotzdem sein Kapital – unter Umständen inklusive Zinsen – zurückzahlt.

Schauen wir uns die Vorteile der Kreditvergabe über eine P2P Plattform noch einmal komplett und übersichtlich aufgelistet an:

Hohe Renditen möglich

Die üblichen Anlageprodukte wie Tages- oder Festgeld versprechen seit einiger Zeit kaum noch nennenswerte Renditen. Immer mehr Anleger suchen daher nach Alternativen, die eine effektivere Kapitalvermehrung versprechen. Bei P2P Plattformen sind Renditen von 8 % und mehr nicht nur möglich, sondern die Regel – ganz im Gegensatz beispielsweise zum Tagesgeld, für das quasi überhaupt keine erwähnenswerten Zinsen mehr gezahlt werden.

Unkomplizierte Kreditvergabe

Die Kreditvergabe gestaltet sich auf den bekannten P2P Plattformen sowohl für den Kreditnehmer als auch für den Anleger betont einfach. Die Prozesse sind standardisiert, die Bedienoberfläche ist intuitiv und selbsterklärend gestaltet, so dass eine Kreditvergabe bereits wenige Minuten nach der Anmeldung problemlos möglich ist.

Thema Sicherheit bei P2P Plattformen

Selbstverständlich besteht bei der Vergabe von Krediten immer ein gewisses Risiko. Der Kreditnehmer könnte in finanzielle Schwierigkeiten geraten und seine Raten nicht mehr wie vereinbart bedienen. Diesem Risiko versuchen die Plattformen mit mehreren Sicherheitsmechanismen entgegenzuwirken. Zum einen werden Kreditnehmer möglichst genau geprüft, andererseits bietet man den Anlegern diverse Features zur Erhöhung der Sicherheit, zum Beispiel eine Rückkaufgarantie für geplatzte Kredite.

5 P2P Plattformen, die durchschnittliche Renditen von mehr als 8 % bieten

Wenn Sie nun neugierig geworden sind und erwägen, ebenfalls Kapital in die Vergabe von Krediten an privat über P2P Plattformen zu investieren und damit gute Renditen zu erwirtschaften, sollten Sie einen Blick auf unseren P2P Kredite Vergleich von fünf Anbietern werfen, die Ihnen eine durchschnittliche Rendite von deutlich mehr als 8 % ermöglichen.

1. EstateGuru

EstateGuru ist eine inzwischen sehr bekannte P2P-Immobilienkreditplattform in Europa. Sie genießt bei den Anlegern ein hohes Vertrauen, was insbesondere daran liegt, dass das Expertenteam hinsichtlich der Risikobewertung sehr gute Arbeit leistet. Infolgedessen wurden seit der Gründung der Plattform im Jahr 2014 nur 0,1 % des gesamten Portfolios von EstateGuru nicht eingezogen (= uneinbringliche Forderungen).

Zudem sind 95 % der Immobilienkredite durch eine erstrangige Hypothek gesichert, was auch einer der Gründe dafür ist, dass EstateGuru seit seiner Gründung mehr als 100.000 Investoren gewinnen konnte. EstateGuru gilt daher als eine der sichersten P2P Plattformen. Wie viel Vertrauen die Anleger in EstateGuru setzen, zeigt sich auch anhand einer der höchsten durchschnittlichen Portfolio-Größen.

Die wichtigsten Features von EstateGuru auf einen Blick:

Mit Immobilien besicherte P2P-Kredite

95 % durch eine Hypothek 1. Ranges gesichert

Gute Diversifizierung über viele Länder hinweg

Durchschnittliche Rendite: 10.21%

Sekundärmarkt: Ja

Automatisches Investieren: Ja

Nicht geeignet für kurzfristige Anleger

Keine sofortigen Auszahlungen

2. Mintos

Egal, ob absoluter Anfänger im P2P-Investieren oder P2P-Kreditexperte – Mintos bietet einen der besten P2P Plattformen der Welt. Die vielen Funktionen inkl. Auto-Investment, Rückkaufverpflichtung usw. können anfangs etwas überfordernd wirken. Wer sich jedoch einmal mit der Plattform vertraut gemacht haben, wird wahrscheinlich froh über all die verschiedenen Funktionen sein, da Anleger ihre Investitionen ganz speziell auf die persönlichen Bedürfnisse zuschneiden können. Die Funktion für Steuerberichte ist ebenfalls eine gutes Feature, das die Steuerabrechnung wesentlich einfacher macht als bei einigen konkurrierenden Anbietern.

Die durchschnittliche jährliche Nettorendite für Anleger auf der Plattform liegt derzeit bei 10,30 %. Wer eine höhere Risikobereitschaft hat, kann auch Darlehen in anderen Landeswährungen wählen, die eine höhere Rendite versprechen.

Zum Thema Sicherheit: Solange Sie Ihre Diversifizierung im Griff haben und auch nur in Kredite mit Rückkaufgarantie von qualitativ hochwertigen Kreditgebern investieren, müssen Sie sich um die Sicherheit bei Mintos keine Gedanken machen.

Die wichtigsten Features der P2P Plattform “Mintos” auf einen Blick:

Keine Anlagegebühren

Gute Diversifizierungsmöglichkeiten

Riesige Menge an verfügbaren Krediten

Möglichkeit zur automatischen Investition

Sekundärmarkt ist verfügbar

Einfacher Steuerbericht

Gebühr für Währungsumtausch

0,85% Verkaufsgebühr auf dem Sekundärmarkt

3. Bondster

Bondster ist ein P2P-Marktplatz für Anleger, die das beste Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag suchen. Die Plattform bietet einige der renditestärksten Kredite in Schwellenländern, die von profitablen Finanzkonzernen unterstützt werden. Als Anleger können Sie bis zu 16 % Rendite pro Jahr auf Ihr Kapital erwirtschaften, indem Sie z. B. in gut laufende Kredite aus Kolumbien investieren.

Die Plattform bietet einen Sekundärmarkt sowie ein funktionierendes Autoinvestment. Erfahrene Investoren können Bondster dank der hohen erzielbaren Zinssätze nutzen, um ihre durchschnittliche Rendite aus einem Portfolio von mehreren P2P-Krediten zu erhöhen.

Die wichtigsten Features der P2P Plattform “Bondster” auf einen Blick:

Hohe Rendite von bis zu 16 % möglich

Unternehmenssitz in Prag

Solider Due-Diligence-Prozess

Gute Diversifikationsmöglichkeiten

Schutz der Anleger durch Rückkaufgarantie

Darlehensart: Verbraucher, Krypto, Hypothek

Ausgezeichnetes Verhältnis von Risiko und Ertrag

Geringeres operatives Risiko

Plattform etwas weniger benutzerfreundlich als die Konkurrenten

4. Income Marketplace

Die P2P Plattform Income Marketplace ist ein vergleichsweise neuer Kreditmarktplatz, der ein fortschrittliches und einzigartiges Schutzsystem für P2P-Investoren bietet, die eine optimale Sicherheit für ihre Investitionen suchen.

Die Plattform bietet hauptsächlich kurzfristige Darlehen aus Indonesien mit einem Zinssatz von 12 % an, was im aktuellen Marktumfeld auf jeden Fall wettbewerbsfähig ist. Die Investitionen in Kredite auf Income Marketplace sind durch eine Rückkaufgarantie, aber auch durch das Kreditportfolio des Kreditgebers gesichert. Wenn Sie ein Engagement in Schwellenländern mit einer zuverlässigen und stabilen Rendite anstreben, ist Income Marketplace eine gute Wahl.

Die wichtigsten Features von Income Marketplace auf einen Blick:

Gilt als sicherster Marktplatz in der P2P-Branche

Mindestinvestitionen schon ab 10 €

Auto Invest möglich

Durchschnittliche Rendite: 11.81 %

Absicherung durch Rückkauf & durch das Kreditportfolio des Anbieters

Sekundärmarkt: Nein

Sehr hoher Vertrauensfaktor seitens der Investoren

Hoher Investitionsschutz

Stabile Renditen

Soziales Engagement in Schwellenländern

Begrenzte Diversifizierung

5. Lendsecured

LendSecured ist eine interessante Alternative für Investoren, die in Kredite mit einer anderen Art von Sicherheit investieren möchten. Die P2P Plattform finanziert hauptsächlich Geschäftskredite mit einer Laufzeit von 8 bis 24 Monaten. Die meisten Projekte stammen aus Lettland, dem Land, in dem auch LendSecured überwiegend tätig ist.

Wenn Sie in Kredite auf LendSecured investieren, stellen Sie oft Betriebskapital für Landwirte bereit, die keinen Kredit von der Bank bekommen können. Ihre Investition ist durch ein kommerzielles Pfand geschützt, bei dem es sich häufig um die Ernte des Landwirts handelt. Diese Art von Sicherheit ist liquider als Immobilien, was bedeutet, dass LendSecured bei einem Ausfall des Kredits die Ernte schneller verkaufen kann als beispielsweise eine Immobilie auf einer Plattform wie EstateGuru. Der Ausfallsicherheit für den Anleger kommt dies zugute.

Nach Angaben von LendSecured liegt der durchschnittliche Beleihungsauslauf der gelisteten Projekte bei 35 %, was bedeutet, dass die Plattform genug Spielraum hat, um die Ernte mit Gewinn zu verkaufen und alle Zinsen und ausstehenden Beträge zu decken.

Die wichtigsten Features der P2P Plattform “Lendsecured” auf einen Blick:

Investieren in besicherte Agrarkredite

Automatisieren des persönlichen Portfolios mit Auto Invest möglich

Durchschnittliche Rendite: 11.7 %

Absicherung durch ein gewerbliches Pfandrecht

Sekundärmarkt: Ja

IBAN für sichere Geldüberweisungen

Begrenzte Diversifizierung möglich

Anbieter noch nicht reguliert

Unsere Tipps: Darauf sollten Sie bei der Auswahl von P2P Plattformen achten

Abschließend möchten wir Ihnen einige gute Tipps an die Hand geben, mit denen Sie die für Ihre persönlichen Bedürfnisse und Wünsche am besten passende Plattform finden und sich vor unseriösen Angeboten schützen können.

Überprüfen Sie das Renommee und den finanziellen Hintergrund

Es kann sich immer lohnen, eine P2P Plattform vor dem Investieren auf Herz und Nieren zu prüfen. Durch eine einfache Suche im Internet finden Sie in der Regel genug Informationen über den finanziellen Hintergrund und hinsichtlich des Renommees bei anderen Anlegern. Ideal ist es, wenn der gewählte Anbieter eine mehrjährige und transparente Bilanz vorweisen kann.

Gebühren und Mindestinvestitionen

In Bezug auf die Kosten gibt es zwei Dinge, die Anleger beachten sollten, bevor sie sich auf einer Plattform engagieren. Der Mindestanlagebetrag und die von der Plattform erhobenen Gebühren. Achtung: Es gibt P2P-Kreditplattformen ohne Gebühren. Manche verlangen jedoch bis zu 10 % an Anlagegebühren und teilweise Gebühren für Ein- und Auszahlungen. Bevor Sie also eine Entscheidung treffen, sollten Sie immer die durchschnittliche Kapitalrendite und die Gebühren, die von der Rendite abgezogen werden, berücksichtigen.

Investitionsrendite (ROI)

Die meisten P2P-Plattformen bieten eine durchschnittliche Rendite zwischen 10 % und 15 %. Bedenken Sie jedoch, dass je höher die Rendite ist, desto höher sind auch die Risiken. Einige Plattformen, die hohe Renditen anbieten, bieten möglicherweise keinen angemessenen Schutz für Ihr Geld. Suchen Sie daher nach P2P-Plattformen, die trotz hohen Renditen angemessene Sicherheitsmaßnahmen für Ihre Investitionen vorsehen.

BuyBack-Garantie

Eine Rückkaufgarantie sollte vom Kreditgeber gewährt werden. Für den Fall, dass die Rückzahlung eines bestimmten Kredits verzögert wird oder ausfällt, ist der Kreditgeber dadurch verpflichtet, den Kredit zurückzukaufen. Die Garantie ist jedoch nur so sicher wie die Zahlungsfähigkeit des Garantiegebers. Ein Blick in die Bilanz vom Kreditgeber lohnt sich, das gilt für alle P2P Plattformen.