Kreditberechnung: ohne Zusatzkosten zu mehr finanziellem Spielraum

Geht es um die richtige Kreditauswahl, sollte stets ein Vergleich voranstehen. Hierin werden vor allem die Konditionen verglichen: Kreditsumme, mögliche Zinszahlungen, Laufzeit und Co. Für die Kreditberechnung sind gar keine großen Aufwendungen notwendig, denn es gibt online renommierte Kredit-Rechner, mit deren Hilfe es noch leichter wird, die passende Finanzierungsoption zu finden.

Finanzielle Freiheit mit dem richtigen Darlehen: So geht’s

Wer sich den Traum von einem (neuen) Kfz, von einem ausgiebigen Urlaub oder der Renovierung/dem Kauf der eigenen vier Wände erfüllen möchte, braucht häufig eine externe Finanzspritze.

Ausgiebig in den Balkanurlaub reisen und dafür extra Taschengeld mitnehmen, ist mit dem richtigen Kredit gar kein Problem. Statt teurem Dispo ist eine Finanzierung häufig die kostengünstigere Möglichkeit. Zur freien Verwendung lassen sich Finanzierungen meist schon ab geringen Beträgen von 500 € realisieren. Abhängig von der Laufzeit und den Zinsen ist die monatliche Rückzahlung schon mit Kleinstbeträgen ab 50 € möglich.

Einen Kreditrechner online nutzen – der ultimative Geheimtipp für smarte Finanzierungssucher. Ohne Stift und eigenen Taschenrechner lassen sich die individuellen Kreditwünsche ganz einfach kalkulieren. Notwendig dafür ist lediglich die Eingabe des angestrebten Nettobetrages und der Laufzeit. Mit einem Klick werden die verschiedenen Angebote kalkuliert und übersichtlich dargestellt. Dann heißt es, das beste Kreditangebot nutzen, um sich beispielsweise den Traum der eigenen vier Wände oder den Wunsch nach einem Autoimport zu erfüllen.

Tipps für die Finanzierungsauswahl

Damit die optimale Finanzierungslösung zu den eigenen Vorstellungen passt, ist einiges zu beachten. Der gewünschte Kreditbetrag sollte unbedingt zu den eigenen Budgetvorstellungen passen, denn es gibt für nahezu jeden Finanzierungsbedarf entsprechende Kreditangebote. Ob zweckgebunden oder frei in der Verwendung – das bestimmt die Konditionen bei einer Finanzierung maßgeblich. Wer sich beispielsweise finanzielle Unterstützung beim Erwerb oder der Renovierung eine Immobilie sichern möchte, kann hier durch ein zweckgebundenes Darlehen deutlich sparen.

Um den Finanzierungsaufwand zu reduzieren oder noch günstigere Konditionen für Darlehen zu bekommen, gibt es beispielsweise die Wohnbauförderung der Stadt Wien. Ähnliche Programme stehen in anderen österreichischen Bundesländern zur Verfügung. So gibt es in Wien eine Wohnbauförderung beim Errichten eines Eigenheimes von einem Prozent, abhängig von dem Jahreseinkommen bzw. der Familiengröße.

Wer eine Immobilie finanzieren möchte, bekommt auch in Österreich in einzelnen Bundesländern individuelle Finanzierungshilfen durch den Staat. (FOTO: pixabay.com @ Skitterphoto (CC0 Creative Commons))

Laufzeit optimal wählen und monatliche Maximalbelastung kalkulieren

Die Laufzeit bestimmt maßgeblich darüber, wie hoch die Belastung für die Gesamtfinanzierung und auch die monatliche Finanzierungsrate werden. Damit die Kreditrückzahlung optimal gelingt, am besten mit verschiedenen Laufzeiten kalkulieren, denn häufig machen wenige Monate einen enormen Unterschied bei der Zinsbelastung.

Es gilt, die monatliche Belastung so zu wählen, dass sie auch wirklich langfristig realisierbar bleibt. Was nützt es, auf dem Papier eine hohe monatliche Rate mit geringen Gesamtkosten für das Darlehen zu haben, die Rate allerdings nicht dauerhaft zahlen zu können? Schlimmstenfalls müsste der Kreditvertrag angepasst werden, was meistens gar nicht so einfach bzw. nur mit zusätzlichen Kostenaufwendungen möglich ist.

Darlehen online vergleichen, denn …

Wer eine Finanzierung beanspruchen möchte, sollte in jedem Fall mehrere Kreditangebote miteinander vergleichen. Deutlich leichter geht das vor allem über Online-Kreditrechner, denn hier gibt es Übersichtlichkeit, individuelle Tarifkonditionen und Vergleichbarkeit ohne enormen Aufwand.

Der Online-Kreditrechner bildet sämtliche Kreditangebote übersichtlich und häufig auch mit Filtermöglichkeiten ab. So können Kreditinteressenten beispielsweise nach Laufzeit oder der monatlichen Rate selektieren. Der zeitliche Aufwand, um einen Kreditvergleich anzustellen, ist online um ein Vielfaches geringer als der Gang in eine lokale Bank/Sparkasse. Per Knopfdruck werden im Online-Kreditrechner alle infrage kommenden Kreditinstitute aufgelistet und bei Fragen ist der direkte Kontakt zum Kreditanbieter meist ebenso komfortabel online möglich.

Diese 5 Fehler beim Kredit vermeiden

Damit die Finanzierung nicht zum Albtraum wird und der Kredit gar nicht zurückgezahlt werden kann, sollten Kredit-Interessenten clever vorgehen. Diese 5 Fehler lassen sich ganz einfach vermeiden, um nicht in die Kostenfalle zu tappen oder das Kreditvorhaben zu vereiteln.

1. Genaue Kalkulation des Kreditbedarfes

Bevor ein Online-Kreditvergleich stattfindet, sollte der Bedarf realistisch (!) kalkuliert werden. Je mehr Geld geliehen werden muss, desto teurer wird es erfahrungsgemäß. Wer seinen Finanzierungsbedarf präzise bestimmt, spart sich dadurch schon Zinszahlungen. In Österreich werden beispielsweise Zuschüsse für die Wohnbauförderung in den einzelnen Bundesländern (auch in Niederösterreich) angeboten, sodass der Finanzierungsbedarf für den Kauf eine Immobilie dadurch deutlich sinken kann. Wer das bei seinem Kreditvergleich berücksichtigt, spart zusätzlich.

2. Kreditlaufzeit richtig bestimmen

Die Laufzeit beim Kredit bestimmt maßgeblich über die Darlehenskosten und die monatliche Belastung. Die Zinsen sind bei kürzeren Laufzeiten erfahrungsgemäß niedriger als bei längeren, allerdings muss die monatliche Belastung auch zu den eigenen Einnahmen passen. Wer seine monatliche Rate nicht mehr zahlen kann, läuft Gefahr, den Darlehensvertrag zu verlieren, sodass der Komplettbetrag sofort fällig wird. Kann dieser nicht gezahlt werden, droht sogar Pfändung/Insolvenz.

Um seine optimale Finanzierung zu finden, sollten Online-Kreditvergleiche in aller Ruhe und mit Blick auf Laufzeit, versteckte Kosten und Co. durchgeführt werden. (FOTO: pixabay.com @ Tumisu (CC0 Creative Commons)),

3. Nebenkosten nicht beachten

Im Vergleich der Darlehensangebote werden häufig nur monatliche Belastungen und die zugrunde liegenden Zinsen dargestellt. Eventuelle Nebenkosten finden hier nicht immer Beachtung. Kommen Kontoführungsgebühren oder Kosten für die Bearbeitung des Kredites hinzu, sollten diese unbedingt im Vergleich berücksichtigt werden. Sie könnten das Darlehen (unnötig) verteuern.

4. Das erstbeste Angebot nutzen

Es gibt mittlerweile unzählige Kreditanbieter am Markt, sodass der Überblick auch mit einem Online-Rechner nicht immer so schnell möglich ist. Bevor Kreditinteressenten einen Vertrag abschließen, sollten sie sich Zeit nehmen und die Angebote genau vergleichen. Schließlich gilt dieser Vertrag bestenfalls für die nächsten Jahre bzw. Jahrzehnte.

Wer ein Angebot gefunden hat, ist gut beraten, sich auch das Kleingedruckte noch einmal durchzulesen und sich bei Fragen an den Support bzw. die Mitarbeiter des Kreditgebers zu wenden. Erste, wenn wirklich keine Fragen mehr offen sind und das Angebot nach genauer Prüfung die günstigsten Konditionen für die persönlichen Kreditwünsche bietet, sollte die Unterschrift erfolgen.

5. Zu viele Kreditanfragen stellen

Was in Deutschland die Schufa ist, ist in Österreich der Kreditschutzverband. Wer verschiedene Kreditanfragen innerhalb einer kurzen Zeit stellt, läuft Gefahr, dass er schlechte Konditionen oder sogar eine eingeschränkte Bonität erfährt. Deshalb ist es wichtig, zunächst einen Kreditvergleich ohne KSV-Berücksichtigung durchzuführen und die Anfrage erst dann zu stellen, wenn tatsächlich ein ernsthafter Kreditwunsch beim jeweiligen Anbieter besteht.