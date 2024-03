Polizei stoppt 103-Jährige ohne Führerschein und Versicherung

In der Gemeinde Bondeno, tief in der Region Emilia-Romagna im Norden Italiens, ereignete sich kürzlich ein ungewöhnlicher Vorfall, der die örtliche Polizei in Erstaunen versetzte. Eine 103-jährige Rentnerin, deren Fahrerlaubnis bereits seit zwei Jahren abgelaufen war, wurde mitten in der Nacht am Steuer ihres Autos erwischt. Als wäre das nicht genug, stellte sich heraus, dass sie auch keine Versicherung für ihr Fahrzeug hatte.

Die nächtliche Eskapade der betagten Dame wurde den Polizeibeamten gegen 1:00 Uhr morgens bekannt, als Anrainer bemerkten, dass ein weißes Auto mit bemerkenswerter Regelmäßigkeit die gleichen Straßen im Zentrum von Bondeno durchfuhr. Die entschlossene Fahrerin, geboren im Jahr 1920, zog die Aufmerksamkeit der Streife auf sich, die schließlich eine Kontrolle durchführte.

Auto beschlagnahmt

Die Beamten waren überrascht, als sie feststellten, dass die Fahrerlaubnis der 103-Jährigen seit zwei Jahren nicht mehr gültig war. Aber die Überraschungen hörten hier nicht auf. Bei weiterer Überprüfung stellten sie fest, dass die Rentnerin auch keine Versicherung für ihr Auto hatte. Daraufhin wurde ihr Fahrzeug beschlagnahmt und abgeschleppt.

Die couragierte Rentnerin, die nun ohne Auto dastand, wurde von der Polizei nach Hause gebracht. Die 103-Jährige gab an, dass sie Freunde besucht hatte, dann aber die Orientierung verlor und so planlos durch die Straßen irrte. Zum Glück wurde bei ihrer Irrfahrt niemand verletzt.