Polizei stoppt Alkolenkerin – Frau war kaum ansprechbar

Am Freitag kam es im Salzburger Flachgau zu einem Polizeieinsatz, nachdem Beamte auf eine Frau aufmerksam geworden waren, die mit ihrem Fahrzeug auf einem Parkplatz in Anthering stand. Bei der Lenkerin, einer 34-Jährigen aus dem Bezirk Braunau am Inn, stellten die Einsatzkräfte eine extreme Alkoholisierung fest – die Frau war laut Polizei kaum noch ansprechbar.

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Führerschein sichergestellt

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 3,36 Promille ans Licht, wie die Polizei am Samstag bekannt gab. Den Führerschein stellten die Beamten noch an Ort und Stelle sicher.

Bei einem Alkoholgehalt im Blut von 1,6 Promille oder mehr droht in Österreich eine Geldstrafe von 1.600 bis 5.900 Euro und ein Führerscheinentzug von mindestens 6 Monaten.

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Angesichts des kritischen Zustands der Frau wurde zusätzlich der Rettungsdienst alarmiert.

Die 34-Jährige wurde anschließend zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.