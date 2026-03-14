Motörhead-Legende mit 64 Jahren verstorben

Eine Rocklegende ist verstummt: Phil Campbell hinterlässt eine Familie, eine Band – und ein Erbe, das Generationen geprägt hat.

Phil Campbell, der langjährige Gitarrist der Kultband Motörhead, ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Die Nachricht von seinem Tod wurde über den Instagram-Kanal von Phil Campbell and the Bastard Sons verbreitet – jener Band, in der er gemeinsam mit seinen Söhnen Todd, Dane und Tyla musizierte.

Der gebürtige Waliser war 1984 zu Motörhead gestoßen und gehörte der Band bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2015 an – einem Schritt, der kurz nach dem Tod von Frontmann Lemmy Kilmister vollzogen wurde. Nach dem Ende von Motörhead widmete sich Campbell neuen musikalischen Projekten und rief gemeinsam mit seinen Söhnen Phil Campbell and the Bastard Sons ins Leben.

Familiäres Statement

In einem öffentlichen Statement teilte die Familie mit: „Mit großer Trauer geben wir den Tod unseres geliebten Vaters, Philip Anthony Campbell, bekannt, der letzte Nacht nach einem langen und mutigen Kampf auf der Intensivstation im Anschluss an eine komplexe, schwere Operation friedlich verstorben ist.“

Über seine Rolle im Familienkreis schrieben die Angehörigen, Campbell sei „ein hingebungsvoller Ehemann, ein wunderbarer Vater und ein stolzer und liebevoller Großvater, der liebevoll ‚Bampi‘ genannt wurde“ gewesen. Das Statement fährt fort: „Er wurde von allen, die ihn kannten, zutiefst geliebt und wird unendlich vermisst werden. Sein Vermächtnis, seine Musik und die Erinnerungen, die er bei so vielen Menschen hinterlassen hat, werden für immer weiterleben.“

Abschließend richtet die Familie eine Bitte an die Öffentlichkeit: „Wir bitten darum, die Privatsphäre unserer Familie in dieser unglaublich schweren Zeit zu respektieren.“