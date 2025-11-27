Polizei stoppt Tempo-Wahnsinn: Wiener könnte Auto verlieren

Mit 118 km/h raste ein Autofahrer durch die 50er-Zone in Wien-Favoriten. Die Polizei stoppte den Raser, dem nun der Führerscheinentzug und Fahrzeugbeschlagnahme drohen.

Bei einer Schwerpunktaktion der Wiener Landesverkehrsabteilung wurde am Mittwochabend in Wien-Favoriten ein massiver Geschwindigkeitsverstoß dokumentiert. Der betreffende Pkw war mit 118 km/h in einer 50er-Zone unterwegs. Nach Abzug der Messtoleranz wurde eine Überschreitung von 62 km/h festgestellt.

Gegen den Fahrer wurde Anzeige erstattet. Im Rahmen des behördlichen Verfahrens muss er mit dem Verlust seiner Lenkberechtigung rechnen. Auch die Beschlagnahme des Fahrzeugs steht im Raum.

Verkehrssicherheit fördern

Die Polizei weist darauf hin, dass überhöhte Geschwindigkeit nach wie vor zu den Hauptursachen für schwerwiegende Verkehrsunfälle zählt. “Schwerpunktkontrollen wie diese dienen daher nicht nur der Ahndung von Verstößen, sondern vor allem der Erhöhung der Verkehrssicherheit”, erklären die Beamten zu ihrer Vorgehensweise.

Und dem Schutz aller Verkehrsteilnehmer.