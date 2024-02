„Profitables Geschäft“: Mutter hat 19 Kinder – von 19 Männern (VIDEO)

Eine 39-jährige Kolumbianerin, bereits Mutter von 19 Kindern, sieht in ihrer Familienplanung mehr als nur den Wunsch nach einer Großfamilie. Sie betrachtet ihre zahlreichen Schwangerschaften als ein „profitables Geschäft“ und plant, weiteren Nachwuchs zu bekommen, solange ihr Körper dies zulässt. Eine ungewöhnliche Familiensituation, da jedes ihrer Kinder einen anderen Vater hat.

Mit 14 Jahren brachte die Kolumbianerin ihr erstes Kind zur Welt. Heute, 25 Jahre und 18 weitere Kinder später, hat sie sich eine Existenz aufgebaut, die von vielen als ungewöhnlich betrachtet wird. In einer Dreizimmerwohnung in Kolumbien lebt sie mit ihren Kindern – jeder mit einem anderen Vater. „Die Wahrheit ist, dass ich für jedes Kind ein wenig Geld erhalte“, erklärt sie in einem Interview mit The Sun. Sie sieht ihre Mutterschaft als eine Art Geschäft, das ihr ermöglicht, nicht arbeiten zu müssen. Für das älteste Kind bekommt sie rund 70 Euro, für das jüngste Kind knapp 28 Euro. Insgesamt kommt die Familie so auf einen Betrag von rund 470 Euro pro Monat.

Kind Nummer 20 unterwegs

Die Mutter bezeichnet die Väter ihrer Kinder als „verantwortungslos“, da sie nicht in das Leben ihrer Kinder involviert sind. Bei ihrem 20. Kind, das sie 2024 erwartet, ist der Vater sogar unbekannt. Trotz der herausfordernden Umstände und des gesellschaftlichen Drucks, plant die Kolumbianerin, weiteren Nachwuchs zu bekommen. „Mutter zu sein, ist für mich ein profitables Geschäft“, bekräftigt sie.

@cn7noticias TIENE 20 HIJOS PARA COBRAR SUBSIDIOS🤰👶 👩‍👧‍👦 Doña Marta, madre de 19 hijos y esperando el vigésimo, reveló que seguirá teniendo hijos "hasta que el cuerpo me dé". Con 39 años, afirma que los subsidios estatales por cada niño son un "negocio". 💰 Recibe cerca de dos millones de pesos en ayudas, con bonos de hasta 320.000 pesos por hijo. Vive en una casa de tres habitaciones con sus hijos, organizando su convivencia y dependiendo de asistencia externa y del Gobierno. 🏠 La vivienda es estrecha: los niños duermen apiñados y no tienen espacio para juegos o privacidad. Doña Marta, embarazada, se ve incapaz de realizar tareas domésticas, delegando responsabilidades a los más grandes. #FamiliaNumerosa #SubsidiosEstatales ♬ sonido original – CN7 Noticias

Die Geschichte dieser Mutter wirft Fragen über die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen solcher Lebensentscheidungen auf. Während einige die Mutter für ihre Unabhängigkeit und ihren Mut bewundern mögen, kritisieren andere sie für ihre Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung und die potenziellen Auswirkungen auf ihre Kinder.

In einer Welt, in der Familiengröße und -struktur immer vielfältiger werden, stellt diese Geschichte sicherlich eine Ausnahme dar. Es bleibt abzuwarten, wie die Kolumbianerin ihre Pläne in die Tat umsetzt und welche Auswirkungen dies auf ihre Familie und die Gesellschaft haben wird.