Rauchsäule über ganz Wien: Bus steht am Praterstern in Flammen (VIDEO)

Ein unerwartet dramatisches Szenario spielte sich am Freitagmorgen in der Wiener Nordbahnstraße ab. Ein Reisebus fing plötzlich Feuer, was zu einem Großeinsatz der Feuerwehr führte. Der Vorfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe des belebten Pratersterns.

Bisher liegen keine Berichte über mögliche Verletzte vor. Ebenso bleibt die Ursache des Brandes bisher ein Rätsel. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Rauchsäule über Wien sichtbar

Die Auswirkungen des Vorfalls waren nicht nur vor Ort, sondern auch über die Stadtgrenzen hinaus sichtbar. Eine riesige Rauchsäule erhob sich über der Wiener Skyline und war aus weiten Teilen der Stadt zu sehen.

Ermittlungen laufen

Die Untersuchungen zum Vorfall sind noch im Gange. Die Wiener Feuerwehr und die Polizei arbeiten Hand in Hand, um die Brandursache so schnell wie möglich zu klären. Der Busfahrer befindet sich mittlerweile im Krankenhaus, nachdem er versuchte selbst den Brand zu löschen. Das Wrack des ausgebrannten Busses wurde von der Fahrbahn entfernt.