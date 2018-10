Rot und Schwarz war gestern – Das ist die neue Trend-Nagellackfarbe!

Während bislang immer alle auf Rot und Schwarz auf ihren Nägeln setzten, und damit grundsätzlich stets auf der sicheren Seite waren, tragen 2019 alle eine viel dezentere Farbe auf ihren Fingern!

Wenn man den Designern der New York Fashion Week glauben möchte – und das möchte man – dann erwartet uns im kommenden Jahr eine neue Trend-Nagellackfarbe! Auf der größten in New York City stattfindenden Modewoche der Welt zeigten sich nämlich immer häufiger Models mit einem recht zurückhaltenden Ton auf den Nägeln.

Etliche Modemacher setzten nämlich auf einen zarten Grau-Lila Lack, der aber keinesfalls unterging. Rot und Schwarz hat damit wohl erstmal ausgedient.

