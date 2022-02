Russland startet Invasion in der Nacht: Erste Städte fallen (VIDEOS)

Der Konflikt zwischen Rusland und der Ukraine ist in der Nacht eskaliert. Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Großangriff begonnen, es gibt Berichte über Explosionen in Ukraine.

6:22 Uhr- Krieg in der Ukraine:

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in der ganzen Ukraine den Kriegszustand ausgerufen. Das teilte er gestern in einem Video mit. Zuvor hatte der russische Präsident Wladimir Putin eine Militäroperation gegen das Nachbarland angeordnet.

Erste Städte fallen

Nach dem russischen Einmarsch haben die Separatisten die Einnahme von zwei Kleinstädten (Stanyzja Luhanska und Schtschastja) in der Ostukraine gemeldet. Die russischen Truppen sind über den Fluss Siwerskyj Donez vorgedrungen, der die Frontlinie bildete. Zugleich bestätigen die Behörden in Kiew das Vordringen der prorussischen Kräfte auf das von ukrainischen Regierungstruppen kontrollierte Gebiet.

Ukrainische Luftwaffenstützpunkte zerstört

Laut Angaben der russischen Armee wurden Luftwaffenstützpunkte und die Luftabwehr der Ukraine zerstört. “Die militärische Infrastruktur der Luftwaffenstützpunkte der ukrainischen Streitkräfte wurde außer Betrieb gesetzt”, schrieben russische Nachrichtenagenturen. “Die Luftabwehreinrichtungen der ukrainischen Streitkräfte wurden zerstört.”

Kriegserklärung bereits aufgezeichnet?

Die Analyse der Kriegserklärung von Wladimir Putin, die zu Beginn des Angriffs im Fernsehen ausgestrahlt wurde, durch internationale Journalisten zeigt, dass diese anscheinend vor Tagen aufgezeichnet wurde. “Putin trägt das selbe Outfit, sitzt im selben Raum und ist von dem selben Zeug umgeben”, so die”Politico”-Redakteurin Zoya Sheftalovich, die einen Vergleich zog.

Putin declares war on Ukraine in the early hours of Thursday, February 24 … wearing the exact same outfit, in the same room, surrounded by the same stuff, as he gave his incendiary speech on Monday, February 21.



Top image: Feb 21.

Bottom image: Feb 24. pic.twitter.com/JXRxrdpegd — Zoya Sheftalovich (@zoyashef) February 24, 2022

Joe Biden spricht Klartext:

US-Präsident Joe Biden hat den “unprovozierten und ungerechtfertigten” russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt. Er habe ihn soeben über die weiteren geplanten Maßnahmen gegen Russland von Seiten der USA und der westlichen Verbündeten unterrichtet, inklusive “harter Sanktionen”, erklärte Biden am Donnerstag.

Ukraine bildet Anti-Putin-Koalition

Talked to @POTUS, @OlafScholz, @eucopresident, @AndrzejDuda, @BorisJohnson. Urge to stop Putin, war against 🇺🇦 & the world immediately! Building an anti-Putin coalition. Immediate sanctions, defense & financial support to 🇺🇦! Close the airspace! The world must force 🇷🇺 into peace — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2022

Auf der nächsten Seite folgen weitere Videos!