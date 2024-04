Schnittbewegung am Hals: Desingerica schockiert mit verstörendem Auftritt

Der Performance-Künstler Dragomir Despic, besser bekannt unter seinem Künstlernamen „Desingerica“, hat mit einem verstörenden Auftritt im Rampenlicht der sozialen Medien für Kontroverse gesorgt. Ein kürzlich veröffentlichtes Video zeigt, wie Desingerica während eines Auftritts eine junge Frau am Kopf hält und mit seiner Hand eine Schnittbewegung an ihrem Hals vollführt, während er ihr das Mikrofon unsanft gegen den Mund drückt.

Dragomir Despic, der mit seinem ausgefallenen Künstlernamen „Desingerica“ für Furore sorgt, hat es erneut geschafft, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zu ziehen. Seine Bühnenperformances, bekannt für aggressive Texte und Beschimpfungen, standen bereits mehrfach in der Kritik. Doch Despic setzt noch einen drauf: Er ist dafür bekannt, seine Fans bei Auftritten mit seinem Schuh am Kopf zu schlagen und sie anzuspucken. Jetzt scheint er seine eigenen Grenzen überschritten zu haben, indem er mit Motorsägen in Lokale kommt, in denen er auftritt.

Die jüngsten Eskapaden des Künstlers fanden den Weg auf soziale Plattformen und haben dort für eine Welle der Empörung gesorgt. Kommentare von Nutzern der sozialen Netzwerke wie „Das darf einfach nicht wahr sein“, „Was soll das?“, „Ist das überhaupt möglich?“ und „Das ist krank“ unterstreichen die Ablehnung und das Unverständnis, die seine jüngsten Aktionen hervorrufen.

Scharfe Kritik

Abseits seiner Bühnenshows ist „Desingerica“ auch für seine direkte und unverblümte Art bekannt, mit der er häufig Prominente ins Visier nimmt. Dieses Verhalten hat ihm mehrmals Schlagzeilen beschert und sein Image als Enfant terrible der Szene gefestigt. Die jüngsten Vorkommnisse zeigen jedoch, dass seine Neigung zu kontroversen Äußerungen und Aktionen sukzessive neue Formen annimmt, was gesellschaftlich kaum mehr tolerierbar scheint.