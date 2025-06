Schock-Diagnose: Beliebte Sängerin hat Krebs!

Mit 36 Jahren erhält Popstar Jessie J eine erschütternde Diagnose: Brustkrebs im Frühstadium. Trotz der Belastung bewahrt die Sängerin ihren Humor.

Die britische Sängerin Jessie J hat ihre Anhängerschaft mit einer beunruhigenden gesundheitlichen Nachricht überrascht. Die 36-jährige Künstlerin und Mutter zweier Kinder leidet an Brustkrebs. In einer persönlichen Videobotschaft spricht sie unverblümt über ihre Diagnose und den persönlichen Umgang mit dieser Herausforderung. Ein chirurgischer Eingriff steht für die Musikerin unmittelbar bevor.

Die Entscheidung, ihre Erkrankung öffentlich zu machen, fiel der Sängerin nicht leicht. „Ich wollte es mit meinen Fans und den Menschen teilen, die sich um mich sorgen. Außerdem bin ich jemand, der teilt.“ Seit Bekanntwerden ihrer Erkrankung pendelt die Künstlerin zwischen medizinischen Terminen und beruflichen Verpflichtungen. „Ich war während dieser ganzen Zeit ständig bei Tests ein und aus“, schildert sie ihre Situation. Zugleich räumt sie ein, dass ihr die emotionale Verarbeitung noch schwerfällt: „Ich spreche nicht genug darüber. Ich verarbeite es nicht, weil ich so hart arbeite.“

FOTO: EPA/Joan Castro

Frühe Diagnose

„Bevor ‚No Secrets‘ herauskam, wurde bei mir ein frühes Brustkrebsstadium diagnostiziert“, teilt sie ihren Followern in ihrer Videobotschaft mit. Die Musikerin, die im April ihre Single „No Secrets“ veröffentlichte, betont dabei nachdrücklich einen wichtigen Aspekt: „Ich hebe das Wort ‚früh‘ hervor. Krebs ist in jeder Form schlimm, aber ich halte mich an dem Wort ‚früh‘ fest.“ Diese optimistische Grundhaltung zieht sich wie ein roter Faden durch ihre gesamte Mitteilung, ohne dass sie die Ernsthaftigkeit ihrer Lage verharmlost.

Operation geplant

Inmitten dieser schwierigen Situation bewahrt Jessie J ihre charakteristische Heiterkeit. Mit einer Mischung aus Schlagfertigkeit und Ehrlichkeit kündigt sie ihre bevorstehende Operation an. Direkt nach einem Auftritt am 15. Juni wird sie sich dem Eingriff unterziehen. „Es ist eine sehr dramatische Art, eine Brustvergrößerung zu bekommen.“ Abschließend unterstreicht sie, dass Humor „eine meiner Arten ist, durch schwere Zeiten zu kommen“.

„Ich werde nach dem Summertime Ball (britisches Musikfestival) eine Weile verschwinden, um meine Operation zu haben, und ich werde mit riesigen Brüsten und mehr Musik zurückkommen.“