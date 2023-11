Schock für Fußballfans: Beliebter Verein ist komplett pleite!

Es war einmal ein Fußballverein, der aus der Belegschaft des Bahnwerks Simmering an der Ostbahn im Jahr 1920 entstand und am 23. April 1921 als ESV Ostbahn XI bekannt wurde. Ein Verein, der durch den ehemaligen Spieler Herbert Prohaska in die Annalen des österreichischen Fußballs einging. Heute befindet sich dieser Verein, der SC Ostbahn XI, am Rande des Abgrunds. „Über sein Vermögen wurde heute am Handelsgericht Wien das Konkursverfahren eröffnet“, bestätigt Gerhard M. Weinhofer von Creditreform.

Der Verein, der derzeit in der 2. Wiener Landesliga spielt, hat seine glorreichen Tage hinter sich. Doch was zu diesem dramatischen finanziellen Niedergang geführt hat, ist noch unklar, ebenso wie der aktuelle finanzielle Status des Vereins. Die Situation ist angespannt, die Zukunft ungewiss.

In dieser schwierigen Phase wurde RA Dr. Georg Unger aus Wien vom Gericht zum Insolvenzverwalter bestellt. Er wird die Aufgabe haben, die finanziellen Angelegenheiten des Vereins zu klären und einen Weg aus der Krise zu finden.

Für die Gläubiger des SC Ostbahn XI besteht nun bis zum 4. Dezember 2023 die Möglichkeit, ihre Forderungen über Creditreform anzumelden. Am 18. Dezember 2023 findet die erste Gläubigerversammlung statt, ein Datum, das mit Spannung erwartet wird.

Wie Gerhard Weinhofer von Creditreform treffend bemerkt hat: „Bekanntester ehemaliger Spieler ist Herbert Prohaska“ – eine Legende, die den Verein immer noch prägt. Möge seine Geschichte eine Inspiration für die kommenden Herausforderungen sein.