Schockierend: Wegen defekter Rettungsboote verlor eine schwangere Frau ihr Baby!?

Die Nachricht, dass eine schwangere Frau aus Brac auf der Fähre nach Split ein totes Baby zur Welt brachte, weil Motorboote im Rettungseinsatz auf der Strecke Brac-Split nicht funktionierten, erschütterte die Region.

Am 10. Jänner 2023 um 8:00 Uhr meldete sich eine schwangere Frau aus Brac in der Notaufnahme in Supetar, nachdem sie zu bluten begann, aber da beide Motorboote der Ambulanz nicht funktionierten, wartete die Frau stundenlang auf den Hubschrauber, der sie nach Split bringen soll, verkündete die Bürgermeisterin von Supetar, Ivana Markovic.

Wie weiter ausgeführt, funktionierte der Motor eines Rettungsboots nicht, während die Scheibenwischer des zweiten Ersatzboots angeblich defekt waren. Der Hubschrauber hob erst gegen 11 Uhr ab. In der Zwischenzeit kam der Ehemann der schwangeren Frau, der mit der Fähre abgereist war, vor ihr in Split an. Leider konnten die Ärzte das Kind nicht retten, deshalb wurde die Frau mit Medikamenten nach Hause geschickt, um eine Abtreibung herbeizuführen, schreibt Markovic, wie kroatische Medien berichten.

In der Nacht litt sie unter großen Schmerzen, sodass sie am nächsten Tag wieder mit der Fähre nach Split fuhr. Während der Überfahrt habe sie im Auto auf der Fähre entbunden, und ihr Mann habe ihr dabei geholfen, sagt Markovic.

Übrigens ist Brac etwa 16 km vom Festland (Supetar-Split) entfernt, was sich in diesem Fall als mehr als fatal herausstellte. Bürgermeisterin Markovic erinnerte daran, dass sie seit Jahren auf das Problem des unzureichenden medizinischen Notfalltransports zwischen diesen beiden Orten hinweist und dass dieses Problem langfristig gelöst werden muss. Sie brachte ihr Mitgefühl und ihre Trauer über dieses traumatische Ereignis zum Ausdruck, aber auch die Hoffnung, dass die Frau, die ihr Baby verloren hat, wieder gesund wird.