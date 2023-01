Hollywood-Star assoziiert die Vorinternet-Ära mit Kokain und One-Night-Stands (VIDEO)

Wer etwas älter ist, erinnert sich gut an die „analoge“ Zeit, ohne Smartphones, soziale Netzwerke, Teilen und Likes, ein Haufen unnötiger Informationen, mit denen wir täglich bombardiert werden, aber auch unnötige Fotografie und Kameras an jeder Ecke, die unsere jede Bewegung aufzeichnen.

Viele würden sagen, dass es im Vergleich zur heutigen Welt eine Zeit der Freiheit war.

Die berühmte Schauspielerin Gwyneth Paltrow, die bei James Corden in der Late Night Show zu Gast war, erinnerte sich an diese Zeit. Auf die Frage des berühmten Moderatoren nach der Zeit vor den sozialen Netzwerken antwortete die damals noch berühmte Gwyneth, dass es „extrem lustig“ gewesen sei und erinnerte sich daran, wie sie in ihrer Jugend Drogen genommen und unbekannte Jungs nach Hause gebracht habe, und das ohne Angst, erwischt zu werden.

„Es war großartig, besonders Kokain zu konsumieren, ohne erwischt zu werden. Man konnte einfach die Zeit in der Bar genießen und Spaß haben oder auf dem Tisch tanzen. Ich konnte aus der Bar mit einem fremden Typen nach Hause gehen und niemand würde es erfahren“, sagte sie und erinnerte sich daran, dass es in New York keine Kamerahandys und keine Paparazzi gab.

Die 50-jährige Schauspielerin sagte übrigens 2015 in Andy Cohens Show Watch What Happens Live, dass die härteste Droge, die sie je genommen habe, Ecstasy gewesen sei.