Ivana Nikolic (Hurricane): „Was soll ich nur mit all dem Geld und den Wohnungen?“

Ivana Nikolic, ehemals Mitglied der Band Hurricane, hat enthüllt, dass sie derzeit keinen Freund hat und sich auch unter ihren vorwiegend männlichen Fans keine Verehrer finden.

„Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe keine Verehrer, es gibt nicht einmal Typen, die mich ansprechen oder Nachrichten schicken“, wird Ivana von dem Portal Espreso zitiert.

Zudem sprach Ivana darüber, dass ihr Medien ständig Beziehungen bzw. Nähe zu Männern an der Macht unterstellen:

„Ich wüsste nicht, was ich mit all dem Geld und den vielen Wohnungen anstellen sollte. Ich will mich zu solchen Meldungen nicht äußern. Ich führe ein normales Leben und sehe keine Veranlassung, mich zu rechtfertigen. Ich besitze weder Wohnungen noch Autos, von denen die Öffentlichkeit wissen sollte“, sagte Ivana und ergänzte:

„All die Meldungen sind umsonst. Die Zeitungen haben mein Leben nicht verändert. Ich habe weder einen jüngeren, noch einen älteren Mann an meiner Seite“.