Erfahrener Escort: Diese Dienste wollen Frauen haben (FOTO)

Rayan James hat seinen sicheren Job in einem großen Unternehmen an den Nagel gehängt und bietet nun seine professionellen Sexdienste zu Preisen zwischen 400 und 6.000 US-Dollar an.

Die Idee zu diesem Schritt bekam James durch die Beziehung zu seiner Ex-Freundin, die bereits in der Branche war; sie inspirierte ihn dazu, seinen Job zu kündigen und als männlicher Escort zu arbeiten.

Wer annimmt, dass seine Kundinnen hauptsächlich ältere, alleinstehende oder geschiedene Damen sind, der täuscht sich gewaltig. Der junge Escort räumt nämlich mit allen Vorurteilen auf und zeigt, wie die Mann-Frau-Beziehungen in dieser Welt wirklich funktionieren.

Anders als vor einigen Jahren, als es vor allem Frauen in ihren Fünfzigern und Sechzigern waren, werden seine Dienste heute von vielen Frauen in ihren Dreißigern und sogar Zwanzigern, die mit ihrer bisherigen Erfahrung nicht zufrieden sind, in Anspruch genommen.

Die jüngeren Kundinnen haben laut James nicht so viel Geld und es bleibt normalerweise eine einmalige Erfahrung, berichten internationale Medien. Interessant sei auch, dass ihn auch Frauen anrufen, die vor ihm noch keine intimen Beziehungen hatten, also noch Jungfrau sind.

„Ich hatte im Laufe der Jahre viele Jungfrauen. Sie sind normalerweise schüchtern und nervös und kommen meist mit der Einstellung: „Lass es uns hinter uns bringen!“. Ich hatte auch Kundinnen in ihren Vierzigern, die noch keine sexuelle Erfahrung hatten“, sagte er gegenüber „News.com“, wie Telegraf berichtet.

Außerdem gibt es noch Frauen, die lesbisch sind, aber neugierig auf Sex mit einem Mann waren. Eine Frau in ihren Fünfzigern hatte zuvor nur mit Frauen geschlafen und dann beschlossen, es mit einem Mann zu versuchen.

Er hatte auch Kundinnen, die mit einem Schamgefühl aus ihrer letzten Beziehungen gegangen waren und sich erhofften, dass sich nach der Erfahrung mit wieder besser fühlen würden.

Der Escort erzählte die Geschichte einer Frau, die gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht hatte, weil es beim Sex nicht gut lief und er sie dafür verantwortlich machte. Sie konnte ihre Hemmungen nicht ablegen, aber nach einer Nacht mit ihm fühlte sie sich viel besser.

Eines ist jedenfalls sicher – Rayan hat viele Mythen und Vorurteile über Frauen, die einen männlichen Escort nutzen, als solche entlarvt.

„Aus meiner Erfahrung sind Männer mehr auf den Sex fokussiert. Frauen konzentrieren sich auch auf Sex, sonst würden sie nicht zu mir kommen, aber wir verbringen auch viel Zeit mit Gesprächen. Meine Kundinnen haben oft die Erfahrung gemacht, dass Männer beim Sex in erster Linie an sich selbst denken. Sie wollen aber, dass sie im Mittelpunkt stehen. Viele geben gerne, aber sie wollen auch, dass ihre Befriedigung wichtig genommen wird“, wird der Escort von der „Daily Mail“ zitiert, wie Telegraf berichtet.

Rayan führt seine Kundinnen oft zum Abendessen aus, das ist ein sehr beliebtes Service. Sie können ihn aber auch für ein ganzes Wochenende buchen, in ein Hotel in der Stadt bestellen oder mit ihm ins Theater gehen.

Laut Rayan gibt definitiv immer noch ein Stigma gegen Frauen, die Escort-Dienste nutzen. Deshalb sind manche Frauen sehr diskret, aber er hatte auch Kundinnen, die sehr offen damit umgingen, dass sie ihn für Sexdienste bezahlen.

„Wenn Sie eine bestimmte intime Erfahrung wünschen, ist es nicht einfach, genau das zu finden, was Sie wollen. Ein Escort kann Ihnen genau das bieten“, sagte James.