Schockierende Studie: Coca Cola Light schädlicher als gedacht

Die Suche nach einem gesunden Ersatz für Zucker führt viele auf den Pfad der „Light“-Produkte. Sie versprechen weniger Kalorien und dennoch den vollen Geschmack. Doch eine aktuelle Studie wirft nun ein dunkles Licht auf den weitverbreiteten Süßstoff Aspartam, der in vielen dieser Produkte, einschließlich Coca-Cola Light, als Zuckerersatz verwendet wird.

Aspartam hat praktisch keine Kalorien und ist dabei 200-mal süßer als Zucker. Es scheint die perfekte Lösung für alle, die auf ihre Linie achten wollen, ohne auf Süßes zu verzichten. Doch ist es wirklich so harmlos, wie es scheint?

Auswirkungen von Aspartam

Eine langjährige Studie der University of Iowa gibt Anlass zur Sorge. Über ein Jahrzehnt hinweg wurden die Auswirkungen von Aspartam an 60.000 Probanden untersucht. Die Ergebnisse sind alarmierend: Der tägliche Genuss von nur zwei Dosen Cola Light kann das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 30 Prozent erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit, an einer Herzattacke zu sterben, steigt sogar um 50 Prozent. Doch das ist noch nicht alles. Weitere negative Auswirkungen von Aspartam umfassen Hyperaktivität, Ängstlichkeit, Kopfschmerzen, Aggression und Depressionen.

Natürlich gibt es auch andere Stimmen in der Wissenschaft. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) etwa hat 2013 die Unbedenklichkeit von Aspartam bestätigt. Doch die neuen Erkenntnisse werfen zumindest Fragen auf und lassen Raum für Diskussionen.