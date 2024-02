Schrecklicher Fund: Mädchen und Bub in Beton und Koffer gefunden

Ein erschütternder Fall von Kindsmord erschüttert derzeit die USA. In Colorado wurden ein Vater und seine Lebensgefährtin festgenommen, nachdem die sterblichen Überreste seiner seit sechs Jahren vermissten Kinder entdeckt wurden.

In einer Sperrmüllhalde fanden die Ermittler die Leiche eines Mädchens, eingegossen in Beton, und die sterblichen Überreste eines Jungen in einem Reisekoffer. Die Kinder, ein siebenjähriges Mädchen und ein dreijähriger Junge, waren seit sechs Jahren vermisst.

Die entscheidende Spur erhielten die Behörden nach der Durchsuchung einer Wohnung, in der die Familie zuvor gelebt hatte. Diese führte zur Festnahme von Jesus Dominguez und Corena Rose Minjarez.

Das Geständnis

Dominguez gestand gegenüber den Behörden, dass er seine Kinder misshandelt und getötet habe. Der Auslöser für die grausame Tat soll das Beschmutzen des Bettes durch eines der Kinder gewesen sein. Beide Verdächtige wurden wegen Mordes und weiterer Anklagepunkte festgenommen.

Offene Fragen und andauernde Ermittlungen

Die genaue Todesursache der Kinder wurde bislang nicht bekannt gegeben. Die Behörden haben noch keine weiteren Informationen über das Motiv oder die genauen Umstände der grausamen Tat veröffentlicht. Die Ermittlungen in diesem schockierenden Fall dauern weiterhin an.