Schüler schlugen 11-Jährigen und zwangen ihn Fliesen zu zählen

Der Viertklässler D.D. (11) wurde am Freitag in der Volksschule „Despot Stefan Lazarevic“ in Zvezdara angegriffen.

Der Vorfall ereignete sich während der längeren Schulpause, als die Schüler V.S. (15) und A.L. (15), die diese Schule bereits absolviert haben, die Schule betraten und das Opfer zur Toilette zogen, wo sie ihm mit den Händen auf den Kopf schlugen und ihn zwangen die Fliesen zu zählen.

Danach brachten sie ihn in die Turnhalle, wo sie ihn weiter schlugen und anschließlich weggingen.

Bei dem Jungen wurden leichte Verletzungen festgestellt. Sowohl die Schulleitung als auch die Polizei wurden darüber informiert.

Berichten zufolge wird die Schule videoüberwacht.