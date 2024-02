Schweinefleischlatte: Starbucks bietet neuen Kaffee an

Starbucks, der weltweit bekannte Kaffeekonzern, hat sich dazu entschlossen, die traditionelle Kaffeekultur auf den Kopf zu stellen und einen ungewöhnlichen, aber faszinierenden neuen Geschmack anzubieten: Kaffee mit Schweinefleischgeschmack. Diese exotische Mischung, liebevoll „Abundant Year Savory Latte“ genannt, ist eine Hommage an das chinesische Neujahr und wird in ausgewählten Filialen in China angeboten.

Starbucks hat schon immer den Mut bewiesen, mit den Traditionen zu brechen und neue Wege zu gehen. So hat der Kaffeeriese in Italien, dem Ursprungsland der Kaffeekultur, einen Kaffee mit Olivenöl eingeführt. Diese ungewöhnliche Kreation fand jedoch Anklang bei den Kunden. Nun geht Starbucks noch einen Schritt weiter und bietet in China eine Kaffeespezialität mit Schweinefleischgeschmack an.

Zubereitung des Schweinefleisch-Latte

Der „Abundant Year Savory Latte“ ist nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern auch eine aufwändige Kreation. Ein Espresso wird mit einer Sauce aus geschmortem Schweinefleisch verfeinert und dann mit aufgeschäumter Milch verlängert. Das Ganze wird mit etwas von der Fleischsauce und einem kleinen Stück Schweinefleisch vom Spieß garniert. Starbucks bezeichnet das Ergebnis als „überraschendes Geschmackserlebnis“. Für umgerechnet 9 Euro können die Kunden in China dieses außergewöhnliche Getränk genießen.

Hinter dieser kreativen Kreation steckt jedoch mehr als nur der Wunsch, den Kunden eine neue Geschmacksrichtung zu bieten. China ist für Starbucks ein äußerst wichtiger Markt. Mit einer rasanten Expansion von 785 neuen Filialen im Jahr 2023 hat sich Starbucks zum Ziel gesetzt, der führende ausländische Anbieter in China zu werden. Der chinesische Markt ist sogar wichtiger als der heimische US-Markt, was die Bedeutung dieser neuen Kreation unterstreicht.