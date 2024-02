Schuldirektor verliert Job wegen zu viel Kaffee

Ein japanischer Schuldirektor verlor seine Anstellung und Pension im Wert von etwa 123.000 Euro, nachdem er wiederholt beim Bezahlen für einen kleineren Kaffee ertappt wurde, während er sich tatsächlich einen größeren Kaffee gönnte. Dieser ungewöhnliche Vorfall wirft Fragen zur Verhältnismäßigkeit der Strafe auf und hat eine hitzige Debatte in Japan entfacht.

Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Takasago, wo der Direktor einer Mittelschule beim Selbstbedienungs-Kaffeeautomaten in einem Supermarkt beobachtet wurde. Trotz der Bezahlung für eine kleine Tasse Kaffee, entschied er sich, sich eine größere Tasse zu genehmigen – ein Verhalten, das er bei seiner Befragung durch die Lokalverwaltung gestand.

Preisunterschied von 41 Cent

Er gab zu, dass er in dem gleichen Supermarkt bereits dreimal für einen kleinen Kaffee bezahlt hatte, aber einen großen Kaffee getrunken hatte. Der Preisunterschied betrug 70 Yen pro Tasse, was in Euro umgerechnet lediglich etwa 0,41 Euro entspricht. Er gestand auch, dass er das gleiche in einem anderen Geschäft getan hatte, was die Gesamtschadenssumme auf fast 490 Yen erhöhte, umgerechnet knapp 3,03 Euro.

Die Strafe für den Schuldirektor war jedoch weit mehr als die Differenz im Kaffeepreis. Die Lokalverwaltung entschied, dass die Entlassung aufgrund der wiederholten Verstöße angemessen sei, was von mehreren lokalen Medien, darunter auch der singapurischen Zeitung „The Straits Times“, berichtet wurde. Die Entlassung bedeutete nicht nur den Verlust seiner Anstellung und seiner Lehrerlizenz, sondern auch seiner Pension, die umgerechnet etwa 123.000 Euro betrug.

Strenge Normen in Japan

Die harte Strafe hat in der japanischen Gesellschaft und der akademischen Welt zu kontroversen Diskussionen geführt. Professor Takashi Sakata von der Japan Women’s University äußerte sich zu dem Vorfall und bezeichnete die Strafe als „unverhältnismäßig hart angesichts der entstandenen Schäden“. Dieser Fall wirft ein Schlaglicht auf die strengen Normen und Erwartungen in der japanischen Gesellschaft, insbesondere in Bezug auf Ehrlichkeit und Verantwortlichkeit, und stellt die Frage, ob die Strafe in diesem Fall gerecht war.