Kaffee & Energydrinks: Diese Menge ist lebensgefährlich!

Es ist ein morgendliches Ritual für viele: Die erste Tasse Kaffee des Tages, die uns aus dem Schlummer reißt und uns für die anstehenden Aufgaben wappnet. Doch wie so oft im Leben, liegt auch hier die Wahrheit in der Mäßigung. Denn während eine gewisse Menge an Koffein uns auf Trab bringt, kann eine Überdosis ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen haben.

Koffein ist für viele von uns ein unverzichtbarer Bestandteil des Alltags. Es ist der wachmachende Stoff in unserem Morgenkaffee, der uns hilft, den Tag zu beginnen. Doch was passiert, wenn wir es mit dem Koffeinkonsum übertreiben? Wie die medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes warnt, kann eine zu hohe Dosis Koffein zu unangenehmen Symptomen wie Herzflattern, nervöser Unruhe und extremem Bewegungsdrang führen. Im Extremfall können sogar Sprachstörungen, Muskelkrämpfe und Herzrhythmusstörungen auftreten.

Die Krankenkasse AOK gibt an, dass eine tägliche Koffeinaufnahme von 400 Milligramm als gesundheitlich unbedenklich gilt. Zum Vergleich: Eine Tasse Kaffee enthält etwa 100 Milligramm Koffein. Besonders riskant ist der Konsum von Energydrinks. Laut einer Veröffentlichung der französischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (ANSES) wurden gesundheitliche Komplikationen nach einer Überdosis Energydrink-Koffein in rund 200 Fällen dokumentiert, darunter 80 Todesfälle.

„Personen mit Herzproblemen sollten besonders vorsichtig sein oder Energydrinks sogar ganz meiden. Das Problem ist jedoch, dass nicht jeder weiß, dass er ein schwaches Herz hat“, warnt der Wissenschaftsautor Volker Mrasek. Eine 500-Milliliter-Dose Energydrink enthält etwa 160 Milligramm Koffein.

für Jugendliche gelten andere Mengen

Für Kinder und Jugendliche gelten laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) andere Richtwerte: Sie sollten maximal drei Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen.

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) rät zudem, nicht mehr als zwei Tassen Kaffee auf einmal zu trinken. „Gesundheitliche Risiken können sich bei Überschreitungen der Verzehrempfehlung von einer Portion pro Tag mit mehr als 200 Milligramm Koffein ergeben“, heißt es auf den Seiten des BfR. Die Bundesregierung rät ebenfalls, nicht mehr als 200 Milligramm Koffein als Einzeldosis (etwa zwei Tassen Kaffee) und 400 Milligramm über den Tag verteilt zu sich zu nehmen.

Sport und Koffein können das Herz zusätzlich belasten. Die Krankenkasse AOK empfiehlt daher, vor dem Sporttreiben vorsichtig mit Kaffee und anderen koffeinhaltigen Getränken umzugehen.

Die Dosis macht das Gift. Es ist daher wichtig, den eigenen Koffeinkonsum im Blick zu behalten und bei Bedarf zu reduzieren. Denn Gesundheit geht immer vor.