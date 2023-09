Hoch die Tassen: Das Balkan-Kaffee-Lexikon

Der 1. Oktober ist der Tag des Kaffees. Kaffee gehört mit ungefähr 42,6 Litern jährlich pro Person (davon 30 Liter Instant-Kaffee und 12,6 Liter gerösteter Kaffee) zu den meistkonsumierten Heißgetränken weltweit. Seit über 500 Jahren trinkt man Kaffee am Balkan. Über Jahrhunderte entwickelte sich eine einzigartige Kaffeekultur. Dort wird Kaffee (B/K/S: kahva/kava/kafa) jederzeit und zu jeder Gelegenheit gerne konsumiert, die Zubereitung ist manchmal eine kleine Wissenschaft für sich. Hier ein kleines Balkan-Kaffee-Lexikon:

Docekusa – der Empfangskaffee



Er wird quasi zubereitet, während der Gast im Vorzimmer seine Schuhe auszieht. Bei einem Besuch kann man gar nicht so schnell schauen, wie man einen Kaffee vor sich stehen hat. Die Gastfreundschaft wird am Balkan großgeschrieben und der Kaffee gehört auf jeden Fall dazu.

Razgovorusa – der Tratsch-Kaffee



Dieser Kaffee soll den am Balkan beliebten Klatsch und Tratsch weiter anregen oder das gemütliche Plauscherl begünstigen. Vor allem, wenn man über die ungeliebten Nachbarn tratschen möchte. Hier kann man sich Stunden Zeit lassen.

Posrkusa – der Stehkaffee



Dieser Kaffee ist nur da, um schnell geschlürft (posrknuti) zu werden, meistens wenn wir in Eile sind – insbesondere, wenn man in der Früh zur Arbeit eilt.

Sikterusa – der Hau-ab-Kaffee



Das Wort “sikter” kommt aus dem Türkischen und bedeutet in den Balkansprachen so viel wie “hau ab”. So wird der Sikterusa denjenigen Gästen serviert, die wir schnell wieder loswerden möchten. Man könnte diesen Kaffee auch Schwiegermutter-Kaffee nennen! Und Tschüss! 😉