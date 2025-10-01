Snapchat soll Geld für gespeicherte Fotos verlangen!

Der beliebte Foto-Speicher von Snapchat wird kostenpflichtig. Nach sieben Jahren unbegrenztem Gratis-Speicher müssen Nutzer künftig für mehr als 5 GB bezahlen – die Empörung ist groß.

Speicherlimit eingeführt

Die beliebte Foto-App Snapchat plant eine einschneidende Änderung bei ihrer Speicherfunktion „Memories“. Künftig soll es ein Limit von 5 GB geben – wer mehr Erinnerungen aufbewahren möchte, muss dafür bezahlen. In den USA und Australien wurden Nutzer bereits mit entsprechenden Hinweisen konfrontiert. Eine weltweite Einführung ist angekündigt, wobei der genaue Zeitpunkt für Europa noch nicht feststeht.

Der Trick war unter jungen Nutzern weit verbreitet: Bei vollem Handyspeicher einfach Snapchat öffnen und dort weiterfotografieren oder -filmen. Dieser praktische Lifehack steht nun vor dem Aus. In sozialen Netzwerken, besonders auf TikTok, sorgt die Ankündigung für heftige Diskussionen. Zahlreiche Nutzer kritisieren Snapchats Pläne scharf. Während amerikanische und australische User bereits Aufforderungen zum Abschluss eines Abonnements erhalten, ist die Funktion in Europa und Österreich noch nicht aktiviert – angekündigt wurde sie jedoch bereits.

Seit der Einführung von Memories im Jahr 2016 wurden laut Snapchat weltweit über eine Billion Erinnerungen gespeichert. Die neue Regelung sieht vor, dass Nutzer mit weniger als 5 GB gespeicherten Memories keine Änderungen bemerken werden. Wer diese Grenze überschreitet, muss künftig ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Snapchat bestätigt offiziell die korrigierten Preise: Für 100 GB Speicherplatz werden monatlich 1,99 US-Dollar fällig. Das Snapchat+ Paket mit 250 GB kostet 3,99 US-Dollar pro Monat, während das Premiumpaket Snapchat Platinum mit 5 TB für 15,99 US-Dollar zu Buche schlägt.

Übergangsregelung

Auf seiner Webseite verspricht Snapchat eine Übergangsfrist: Inhalte, die das 5-GB-Limit überschreiten, bleiben noch zwölf Monate lang zugänglich. In dieser Zeit können Nutzer entweder ein Abo abschließen oder ihre Erinnerungen auf ihr Gerät herunterladen. Das Unternehmen erklärt dazu: „Es ist nie leicht, von einem kostenlosen Service zu einem kostenpflichtigen überzugehen. Aber wir hoffen, dass der Wert, den wir mit Memories bieten, den Preis rechtfertigt. Diese Änderungen erlauben uns, weiter in Memories zu investieren und das Feature langfristig für alle zu verbessern.“

Die Übergangsregelung wurde vom Unternehmen offiziell bestätigt: Nutzer können ihre Memories während der zwölfmonatigen Frist jederzeit auf das eigene Gerät herunterladen, bevor ein kostenpflichtiges Upgrade erforderlich wird oder die Erinnerungen gelöscht werden müssen.

Die Online-Community reagiert mit Empörung auf die Ankündigung. Besonders auf TikTok verbreiten sich Videos, in denen Nutzer ihren Unmut äußern. „Was soll das? Jetzt upgraden, um Erinnerungen zu haben? Ernsthaft?“, fragt ein entsetzter User. Andere kommentieren: „Snapchat, mir fehlen die Worte“ oder „Das ist eine Frechheit“. Ein Nutzer berichtet: „Ich habe 126,7 GB seit 2018″ – für ihn bedeutet die Änderung, entweder zu zahlen oder seine Erinnerungen zu löschen.

Es wurde sogar eine Petition gestartet, in der die Initiatoren die Bedeutung der Speicherfunktion hervorheben: „Snapchat Memories hält Erinnerungen von verstorbenen Haustieren, Verwandten, Konzerten oder besonderen Momenten fest. Diese Momente sind für Menschen auf der ganzen Welt wichtig.“

Die Petition argumentiert zudem, dass Snapchat bereits genügend Einnahmen durch Abonnements wie Snapchat Plus, Bitmoji Clothing und Werbung erziele. Besonders für junge Menschen und sozial Schwächere sei Memories bisher eine kostenlose Möglichkeit gewesen, ihre Erlebnisse zu sichern.

Wachsender Widerstand

Der Unmut führt bereits zu ersten organisierten Protestaktionen. „Leute, geht in den Apple Store und gebt der App eine schlechte Bewertung“, fordert ein Kommentar, der zahlreiche Likes erhält. Ähnliche Aufrufe finden breite Unterstützung. Manche Nutzer hoffen auf Erfolg durch kollektiven Widerstand: „Wenn wir uns alle beschweren, schaffen sie das sicher wieder ab, oder?“, fragt ein User hoffnungsvoll.

