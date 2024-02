Das ist das erste homosexuelle Paar aus Bosnien-Herzegowina (VIDEO)

Die bewegende Geschichte des ersten verheirateten schwulen Paares aus Bosnien und Herzegowina hat das Internet erobert. In einem offenen Gespräch mit der Journalistin Mirza Vranj auf ihrem YouTube-Kanal enthüllten sie die Herausforderungen und schwierigen Momente, die sie durchlebt haben, einschließlich eines gewalttätigen Angriffs. Ihre Geschichte ist eine von Liebe, Mut und der Suche nach Akzeptanz.

In der kleinen Stadt Vogosce in Bosnien und Herzegowina, wo jeder jeden kennt, begann die Geschichte von Kemo und seinem Partner. „Ich hatte viele, viele Probleme… Es gab viel psychische Misshandlung und dann lernt man einfach, es zu akzeptieren und es kümmert einen nicht mehr“, erzählt der langhaarige Friseur. Im Jahr 2011 erhielt er eine Freundschaftsanfrage auf Facebook von Kemo, die er annahm. Was als einfache Online-Freundschaft begann, entwickelte sich zu einer tiefen Liebe.

Nach zwei Jahren des Schreibens, Sehens über Skype und Telefonieren, trafen sie sich im Oktober 2013 persönlich. „Und es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert er sich. Sie verbrachten einen Monat zusammen in Bosnien, bevor Kemo zurück nach Amerika musste. Doch die Distanz konnte ihre Liebe nicht brechen.

Die Herausforderungen, denen der Friseur in Bosnien und Herzegowina gegenüberstand, waren enorm. „Ich arbeite in einem Salon, Männer wollen nicht wegen mir kommen, sie sagen mir ins Gesicht: ‚Ich will nicht kommen, weil du schwul bist.'“, erzählt er. In einer Nacht der Verzweiflung entschied er, dass es genug war. Er bat Kemo, ihm zu helfen, Bosnien und Herzegowina zu verlassen.

Sie füllten einen Antrag online aus, vereinbarten ein Interview in der amerikanischen Botschaft und er erhielt ein Touristenvisum. Im Dezember 2013 flog er nach Amerika, um ein neues Leben zu beginnen. „Mein Leben begann von vorne, eine Million Mal besser“, schließt der Mann, der später Kemo heiratete.