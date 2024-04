Schwerer Busunfall in Wien-Favoriten – Vier Verletzte

Bei einer dramatischen Kollision an der Kreuzung von Raxstraße und Laxenburger Straße in Wien-Favoriten wurde der Berufsverkehr am Dienstagvormittag stark beeinträchtigt. Im Zuge einer Einsatzfahrt der Feuerwehr kam es zu einer gefährlichen Kettenreaktion, die zu mehreren Verletzungen und erheblichen Verkehrsbehinderungen führte.

Eine Berufsfeuerwehrmannschaft war gerade auf dem Weg zu einem Einsatz, als ihr Fahrzeug beim Abbiegen versehentlich ein Straßenschild streifte. Durch das unglückliche Manöver kollidierte der Feuerwehrlaster unmittelbar mit einem Personenkraftwagen, der sich zeitgleich auf der Raxstraße befand. Die Situation eskalierte weiter, als das Feuerwehrfahrzeug daraufhin in einen Bus der Wiener Linien hineinrutschte, der gerade an einer nahegelegenen Haltestelle Passagiere aufnahm.

Verletzte schnell versorgt

In der Folge des Zusammenstoßes eilten umgehend Rettungskräfte der Wiener Berufsrettung zur Unfallstelle. Vier Personen, darunter zwei Feuerwehrleute, der betroffene Autofahrer und ein Fahrgast des Busses, erlitten Verletzungen. Sie wurden von den Ersthelfern medizinisch versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr aktueller Gesundheitszustand war zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht näher bekannt.

Der Vorfall führte zu umfangreichen Verkehrssperren und massiven Stauungen in der Umgebung, da die Polizei und das Verkehrsunfallkommando mit den Ermittlungen zum Unfallhergang beschäftigt waren. Die genauen Umstände des Unfalls werden noch untersucht, während die Einsatzkräfte bemüht sind, den Verkehrsfluss wiederherzustellen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten.

Die Polizei ruft Zeugen des Geschehens dazu auf, sich mit hilfreichen Informationen zu melden, um die Aufklärung des Unfalls zu unterstützen.