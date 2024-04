Serbin heiratet Kroaten: Unter diesen Bedingungen leben sie in Wien

Als Jelena ihre Reise nach Osijek (Kroatien) antritt, hat sie keine Ahnung, dass die Begegnung mit Mihaels Familie sie überraschen wird. Denn ihre Beziehung ist etwas Besonderes: Sie stammt aus einer Zeit, in der gemischnationale Ehen in Jugoslawien normal waren. Doch nach den Kriegen in der Region sind solche Verbindungen selten geworden.

„Nichts konnte die Geschichte von Jelena und Mihael passender beschreiben als die Poesie des Unwahrscheinlichen. Als sich eine Kroatin und ein Serbe im Wirbelsturm kriegerischer Zeiten begegneten, war alles andere als Liebe mit Gefahr verbunden.“

Es sind Geschichten wie jene von Patricia, die ihre Zuneigung zu einem Serben ebnete, entstanden inmitten des Sturms, der das Land erschütterte. Und trotz der Ablehnung von Freunden, die ihre Wahl nicht befürworteten, hielt sie an ihrer Liebe fest. „Ich konnte nur Mitleid haben“, sagt sie über diejenigen, die das Konzept der Liebe, das über Vorurteile und nationale Grenzen hinausgeht, nicht verstehen.

Herausforderungen für gemischte Ehen

Das Leben in Wien mag zwar geografisch von den ehemaligen Konfliktzonen entfernt sein, doch die Herausforderungen für gemischte Ehen bleiben. Jelena und Mihael, die sich in Wien kennenlernten, verliebten und heirateten, mussten vor ihrer Ehe entscheidende Werte klären:

„Wir treten aus Liebe in die Ehe, nicht aus Interesse.“

„Die Hochzeit wird standesamtlich sein.“

„Wir werden beide unsere Religionen voll und ganz ausleben und unsere Feiertage mit derselben Liebe und Aufmerksamkeit feiern.“

„Wir werden unser Leben so gestalten, dass wir uns zuerst selbst lieben und sowohl ihre als auch meine Familie gleich respektieren.“

„Wenn uns jemand aus ihrer oder meiner Familie nicht respektiert, werden wir dies anerkennen und den Kontakt abbrechen, denn das ist deren Wille, nicht unserer.“

„Wenn es um den Krieg geht, sprechen wir ausschließlich darüber, dass wir ihn verurteilen und uns davon distanzieren, weil wir weder daran beteiligt waren noch irgendwelche Verbindungen dazu haben.“

„Im Falle eines neuen Krieges zwischen Kroaten und Serben werden wir uns zu keinem Zeitpunkt einmischen, denn wir können weder das Ergebnis beeinflussen, noch lieben wir uns zu sehr, um den Luxus zu erlauben, unsere Liebe wegen Politik und Krieg zu beenden.“

„Kinder werden wir so erziehen, dass wir sie zu echten Werten anleiten und sie über die kroatische und serbische Kultur sowie die Bräuche der Kroaten und Serben unterrichten – aber nicht nur darüber. Sie werden vollständig über ihre Eltern und deren Traditionen informiert sein, so dass sie, wenn sie volljährig werden, selbst entscheiden können, wie sie sich identifizieren und welche Religion sie praktizieren werden.“

„Was immer sie auch wählen, sie dürfen niemals hassen, insbesondere nicht die Nationen, denen ihre Eltern angehören.“

Ein Leben und eine letzte Ruhe gemeinsam

Der Entschluss steht fest: Eines Tages, wenn ihr Lebensende naht, möchten sie Seite an Seite auf einem gemischten Friedhof ruhen – sie unter einem katholischen Kreuz, er unter einem orthodoxen Kreuz. So haben sie es nach stundenlangen Gesprächen beschlossen: Die Liebe auf das Wesentlichste reduziert und dennoch so stark, dass sie alle Hürden überwindet. Nach diesen Gesprächen kam die Gewissheit – und kurz darauf der Heiratsantrag von Mihael an Jelena.