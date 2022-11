Serbische Boxerin Sara Cirkovic wird Jugendweltmeisterin (VIDEO)

Die serbische Nationalmannschaft gewann die Goldmedaille bei der Jugend-WM in der Kategorie bis 50 kg.

Sara Cirkovic ging mit goldenen Buchstaben in die Geschichte des Boxens in Serbien ein. Gestern gewann sie in Spanien im Finale der Jugendweltmeisterschaft (Alterskategorie 17 und 18 Jahre) in La Nucia die Goldmedaille in der Halbfliegenkategorie (bis 50 kg), nachdem sie die Dänin Sofie Vinther Rosshaug mit 5:0 (3 h 30:27, 30:26, 29:28) besiegt hatte.

Das ist das erste Jugendweltgold für Serbien im Boxen. Sara dominierte in allen drei Runden. Sie bewegte sich meisterhaft im Ring und verschaffte sich nach großen Ausweichmanövern mit präzisen Konterschlägen einen unerreichbaren Vorteil gegenüber der tapferen und hartnäckigen Dänin.

Nur in der ersten Runde gab der Schiedsrichter aus Spanien der Dänin den Punktevorteil, die anderen Schiedsrichter waren in jedem Teil des Spiels der Meinung, dass Sara besser war. Und der Spanier schloss sich in den verbleibenden zwei Runden seinen Kollegen an, sodass der Sieg der Serbin am Ende mehr als überzeugend war.

Sara hat auf ihrem Weg zum Gold vier Siege errungen. Vor den Dänen spürten die Mädchen aus Mexiko, England und Indien die Kraft der Fäuste des Mitglieds des BK Obilic aus Zvornik (Republika Srpska).

Zuvor, in diesem Jahr, gewann Sara bei der Europameisterschaft in Sofia auch eine Goldmedaille und wurde stolz zur besten Boxerin der Meisterschaft in Bulgarien erklärt.