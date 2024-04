Serbischer Serienhit „Sablja“ räumt in Cannes ab!

Im glamourösen Ambiente des renommierten Filmfestivals in Cannes, wo die Weltelite des Kinos zusammentrifft, wurden die künstlerischen Leistungen der Serienschauspieler Milica Gojkovic und Lazar Tasic für ihre Rollen in der Serie „Sablja“ (dt. Säbel) mit dem Preis für die beste Ensembleleistung ausgezeichnet.

Die Serie „Sablja“setzte sich in Cannes gegen internationale Konkurrenz durch. Milica Gojkovic und Lazar Tasic nahmen gemeinsam die Trophäe entgegen. Sie nutzten die Gelegenheit, um im Namen des gesamten Ensembles ihre Freude und Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen.

Eine Serie zieht die Welt in ihren Bann

Die Preisverleihung sorgte für einen denkwürdigen Augenblick, als Milica Gojkovic scherzend die Ehre betonte, eine Auszeichnung vor dem Hollywood-Größe Michael Douglas zu erhalten. Tasic und Gojkovic repräsentierten stolz ihre Kollegen. Die Schauspieler betonten, wie ehrenvoll es ist, von einem angesehenen Gremium anerkannt zu werden.

In der Hauptwettbewerbskategorie, in der aus aller Welt lediglich acht Serien ausgewählt wurden, eroberte die Serie „Sablja“ das Festivalpublikum. Am Montag fand eine Vorführung der ersten beiden Episoden statt. Danach wurde die dramatische Inszenierung und die schauspielerischen Leistungen von Publikum und Kritikern gleichermaßen gelobt.

Künstlerische Meisterleistung

Die Auszeichnung in Cannes ist eine Anerkennung des kulturellen Schaffens. Mit dieser Würdigung setzt sich „Sablja“ auf der internationalen Bühne durch. Das unterstreicht die Bedeutung von qualitativ hochwertiger Serienproduktion als Kunstform.

Inhalte der Miniserie

Die Miniserie „Sablja“ zeigt Belgrad, 2003. Nach der Ermordung des serbischen Premierministers Zoran Djindjic herrscht Chaos im Land. Die Behörden reagieren mit der Einführung des Ausnahmezustands. Die Serie beleuchtet diesen Wendepunkt aus Sicht eines Journalisten, eines Polizisten und eines Kriminellen.