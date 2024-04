Sie haben Interessen an betreutem Wohnen?

Die 30 Häuser zum Leben bieten Unterkunft, Betreuung und Pflege für Seniorinnen und Senioren aus Wien. Wir sprachen mit Armin Cehic, dem Direktor im Haus Wieden und Diana Jevic, der Direktorin im Haus Am Mühlengrund, um mehr darüber zu erfahren, wie die Häuser zum Leben das Leben ihrer BewohnerInnen würdevoll gestalten.

Dieses Modell ermöglicht eine Kombination aus Privatsphäre und Gemeinschaft, die den Bewohnern das Beste aus beiden Welten bietet.

„BewohnerInnen haben die Möglichkeit, unabhängig in ihren eigenen, mit persönlichen Gegenständen ausgestatteten Wohnungen zu leben. Mit Zugang zu Pflege und Leistungen wann immer es notwendig ist. Neben dem betreuten Wohnen, richtet sich unser Angebot auch an SeniorInnen, die intensive stationäre rund um die Uhr Pflege brauchen. Natürlich bieten wir auch Wohnen für SeniorInnen ohne Pflegegeldstufe”, erklärt Armin Cehic.

In Häusern zum Leben führen Sie ein selbständiges Leben und können bei Bedarf Pflege- und Betreuungsleistungen in Anspruch nehmen (auch nur kurzfristig).

Erschwingliches Wohnmodell

Unabhängig von der finanziellen Situation haben alle PensionistInnen Zugang zu diesem Wohnmodell.

„Dank der finanziellen Struktur, die 80% Ihrer Pension zur Deckung der Kosten verwendet und Ihnen 20% für persönliche Bedürfnisse lässt, ist das Leben in unseren Häusern für alle leistbar”, betont Cehic. Darüber hinaus behalten die BewohnerInnen auch das dreizehnte und vierzehnte Pensionsgeld, was ihnen ein sorgenfreies Leben ohne Angst vor finanziellen Schwierigkeiten ermöglicht.

Einer der größten Ängste, die PensionistInnen haben, ist die Angst, sich solch ein Wohnmodell nicht leisten zu können. Doch Wien bietet ein einzigartiges Wohnmodell und unterstützt seine BürgerInnen. Es ist nur wichtig, dass Sie in Wien hauptgemeldet sind.

„Interessierte können bei der Anmeldung durch den Fonds Soziales Wien (FSW), über den die Finanzierung läuft, drei Wunschhäuser angeben. Der FSW ermittelt nach der Anmeldung individuelle Pflegebedürfnisse und lädt zur Besichtigung vorgeschlagener Wohnungen ein, die auf persönliche Bedürfnisse zugeschnitten sind. Bei akutem Bedarf wird an raschen Lösungen gearbeitet”, betont Diana Jević.

Außerdem besteht die Möglichkeit, eine gewünschte Wohnung durch Hinterlegung einer Kaution zu reservieren.

„Unser primäres Ziel ist es sicherzustellen, dass unsere BewohnerInnen erkennen, dass diese Wohnform das gleiche Gefühl von Zuhause bietet wie jede andere, aber mit dem zusätzlichen Vorteil des Zugangs zu umfassender Pflege und Betreuung, die für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben notwendig ist”, fügt sie hinzu.

Reichhaltiges Angebot für ein gesundes und aktives Leben



Auch die Freiheit der Bewegung und soziale Zusammenkünfte sind wichtige Aspekte.

„Unsere BewohnerInnen genießen jede Freiheit, sich zu bewegen und zu reisen – es ist nur notwendig, uns über ihre Abwesenheit zu informieren. Ihnen steht auch ein Lebensmittelgeschäft, ein Kiosk, ein Café und ein Raum für geselliges Beisammensein und regelmäßige Zusammenkünfte zur Verfügung. Die Aktivitäten sind so gestaltet, dass sie auf die verschiedenen Interessen der BewohnerInnen abgestimmt sind, von kulturellen Veranstaltungen bis hin zu gemeinsamen Mahlzeiten, um Geselligkeit und aktive Teilnahme am Gemeinschaftsleben zu fördern. Darüber hinaus gibt es in unseren Häusern FriseurInnen, KosmetikerInnen, und Bekleidungsgeschäfte. All dies, damit sich unsere BewohnerInen wohl fühlen”, betont Diana Jevic.

Neben Unterhaltung bieten Häuser zum Leben auch umfassende professionelle Pflege und Betreuung. Ein interdisziplinäres Team aus diplomiertem Pflegepersonal und Pflegekräften, BetreuerInnen, PsychologInnen, SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen hat stets die bedürfnisorientierte Versorgung im Fokus.

„Die medizinische Versorgung unserer BewohnerInnen vor Ort ist durch HausärztInnen und StationsärztInnen gesichert. Wir raten InteressentInnen, potenzielle Häuser persönlich zu besuchen, sich zu informieren und Beratungen in Anspruch zu nehmen”, fügt Cehic zum Schluss hinzu.

