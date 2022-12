Sie zahlte 2 Millionen Euro für Operationen, um ihren Ex zu behalten, der Wildkatzen verehrte (FOTO)

Jocelyn Wildenstein, bekannt unter dem Spitznamen „Catwoman“, erhielt ihren Spitznamen gerade wegen der zahlreichen Schönheitsoperationen, denen sie sich in den vergangenen zehn Jahren unterzogen hat, von denen sie sichtlich besessen ist.

Für die Entstellung und Besessenheit von ästhetischen Korrekturen machen die engsten Freunde ihren Ex-Mann, den berühmten Kunsthändler Alec Wildenstein, verantwortlich, der sie um jeden Preis wie eine Katze aussehen lassen wollte. Die Folgen seiner psychischen Folter sind dauerhaft sichtbar geblieben.

Jedoch bestritt der Kunsthändler Wildenstein, der 2008 starb, solche Annahmen und behauptete, sie sei verrückt. „Ich war immer der Letzte, der erfahren hat, was sie getan hatte. Sie dachte, sie könnte ihr Gesicht reparieren, als wäre es ein Möbelstück. Die Haut funktioniert aber nicht so. Doch sie hat nie zugehört“, sagte er in einem Interview für Vanity Fair.

Jocelyn war 21 Jahre mit Wildenstein verheiratet, und im Gerichtsverfahren nach der Scheidung wurden ihr mehr als zwei Milliarden Euro zugesprochen. Sie gab allerdings über zwei Millionen Euro für Operationen aus. Heute führt sie eine glückliche Beziehung mit dem fast 20 Jahre jüngeren Modedesigner Lloyd Klein, der von der Öffentlichkeit ausgelacht wird, weil er behauptet, seine Auserwählte sei nie unters Messer gegangen.