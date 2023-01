Single mit Baby-Wunsch: Erfahrung einer Frau mit künstlicher Befruchtung

Jelena Vasic aus Serbien ist Single wünscht sich ein Baby. Sie hat bereits eine künstliche Befruchtung durchlaufen und behauptet, dass das Verfahren einfach und völlig schmerzfrei sei.

Alles hatte laut ihren Angaben als ein kleiner Scherz angefangen, als es hieß, dass sie als Single am Ende noch zu einer Samenbank gehen würde. Schließlich kam sie tatsächlich zu einer Klinik in Skopje (Nordmazedonien), wo sie im März dieses Jahres zum zweiten Mal versuchen wird, schwanger zu werden und ihr lang ersehntes Baby zu kriegen.

„Anfangs, das war vor ca. zwei Jahren, scherzten meine Freunde mit mir, dass ich am Ende zu einer Samenbank gehen würde, denn mein Liebesleben läuft nicht gerade so, wie ich es mir wünsche. Das brachte mich dann tatsächlich auf die Idee, ich recherchierte und fand diese Klinik Skopje. Es gibt eine solche Klinik auch in Griechenland, und die Samenbank kommt aus Dänemark. Ich habe mich jedoch für Skopje entschieden, weil es näher ist. So fing alles an“, verrät Jelena Vasic.

Der erste Versuch war leider erfolglos, nun kann die Frau zwei weitere Eingriffe vornehmen lassen, die sie bezahlt hat.

„Der erste Versuch war im November und er war erfolglos. Ich wollte den nächsten Eingriff gleich im Dezember machen, habe ihn aber aus gesundheitlichen Gründen auf März verschoben. Jetzt warte ich auf diesen Termin und hoffe das Beste. Das ganze Paket hat ca. 3.200 Euro gekostet. Wenn es mir in Mazedonien nicht gelingt, werde ich eine Befruchtung in Serbien versuchen. Ich habe mich bereits für die kostenlose Befruchtung in Serbien angemeldet, das ist noch einfacher und kostet nichts“, sagt Jelena.

„Die ganze Prozedur dauert nur wenige Minuten, sie ist schmerzfrei und sehr einfach“, so die Frau, die von ihrer Entscheidung fest überzeugt ist.

„Meine Familie und Freunde haben mich alle – fast alle – unterstützt, und ich habe keine Zweifel“, wird Jelena Vasic in einem Interview für „Prva“ von „Blic“ zitiert.

Es gibt viele Single-Frauen, die alleinstehend sind und sich ein Kind wünschen, erklärt Beraterin für künstliche Befruchtung (IVF) Sandra Jovanovic.

Wenn ein solches Kind geboren wird, enthält die Geburtsurkunde keine Informationen über den leiblichen Vater, betont die Expertin gegenüber „Prva“.

„Es werden nur die Daten der Mutter erfasst, zum Vater werden keine Angaben gemacht. Auch wenn wir Sperma und Eizellen importieren, sind die Spender anonym. Sie können Daten wie Körpergröße, Gewicht, Augenfarbe, Hautfarbe, Blutgruppe des Spenders erhalten, jedoch keine biografischen Daten über die Person. Das gilt auch für das Kind später im Leben“, erklärt die Expertin und verweist darauf, dass das Kind erst im Alter von 16 Jahren Zugang zu der Akte beantragen kann.