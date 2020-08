Sizilien: Badegäste fliehen vor Wirbelsturm (VIDEO)

Wie aus dem nichts taucht am Mittwochabend in der sizilianischen Küstenstadt Cefalù eine gewaltiger Sturm auf. Badegäste versuchen sich vom Strand in Sicherheit zu begeben.

Mit einem großen Schrecken geht ein schöner Sommertag für die Badegäste in Cefalù zu Ende: Plötzlich verdunkelt sich der Himmel und ein lokaler Wirbelsturm zieht seine Kreise über die Küste. Augenzeugen posten die spektakulären Aufnahmen von der massiven Windhose. Die Aufnahmen seht ihr auf der nächsten Seite.

Am Mittwoch gegen 19 Uhr ereignet sich an der sizilianischen Küste ein enormes Naturspektakel, das die Strandgänger von Cefalù sicher so schnell nicht vergessen werden! Zunächst ist alles ruhig, doch dann taucht wie aus dem nichts eine gewaltige Windhose auf.

Plötzlich hatten es die zahlreichen Badegäste und Spaziergänger in Cefalù sehr eilig, sich in Sicherheit zu bringen: Während sie in Scharen davonliefen, zog der Mini-Tornado seine Kreise, wirbelte viel Sand auf und riss die Äste aus einigen Bäumen. Auch andere Gegenstände flogen durch die Luft, wie auf den Videos von Augenzeugen auf der nächsten Seite zu sehen ist.