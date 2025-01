SNS will Volksabstimmung zur Vertrauensfrage über Vucic einleiten

In Serbien könnte bald ein Referendum über das Vertrauen in Präsident Aleksandar Vucic stattfinden. Dieses soll von seiner eigenen Partei – Serbischen Fortschrittspartei (SNS) – initiiert werden. Ziel ist es, die zunehmenden Zweifel an seiner Amtsführung zu klären und die politische Zukunft des Landes zu beeinflussen.

In Serbien könnte bald ein Referendum über das Vertrauen in den amtierenden Präsidenten Aleksandar Vucic stattfinden. Die serbische Zeitung „Informer“ berichtet über diese Entwicklung. Maßgeblich beteiligt an diesem Vorstoß sind die Abgeordneten der regierenden Serbischen Fortschrittspartei (SNS), die beabsichtigen, eine solche Abstimmung zu initiieren. Ziel ist es, Zweifel an der Amtsführung des Präsidenten zu beseitigen, die in letzter Zeit vermehrt in der Öffentlichkeit geäußert wurden.

Hintergründe der Initiative

Der Chefredakteur von „Informer“, Dragan J. Vucicevic, erklärte, dass Präsident Vucic keine offenen Fragen über seine Führung im Raum stehen lassen möchte. Nach einer Phase intensiver gesellschaftlicher Spannungen und öffentlicher Kontroversen soll ein Referendum Klarheit schaffen. Bereits im August des Vorjahres hatte Vucic die oppositionellen Abgeordneten aufgefordert, im Parlament ein Misstrauensvotum gegen ihn einzubringen. Er zeigte sich bereit, zurückzutreten, sollte eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen.

Unterstützung und Konditionen

Diese Aufforderung fand Unterstützung innerhalb der SNS und bei deren politischen Partnern. Vucic stellte klar, dass er für den Fall, dass sich 80 Oppositionsabgeordnete für einen entsprechenden Antrag aussprechen, die fehlenden Unterschriften zur Vollständigkeit der Initiative sicherstellen werde. Sein Ziel ist es, noch vor Jahresende ein solches Referendum abzuhalten. Dabei äußerte er scharfe Kritik an den Motiven der Oppositionsparteien, denen er unterstellt, lediglich politisches Kapital aus der Situation schlagen zu wollen.

Ob dieser Plan tatsächlich in einem Referendum mündet oder ob die politischen Diskussionen in Serbien einen anderen Verlauf nehmen werden, bleibt abzuwarten. In jedem Fall könnte eine solche Abstimmung wichtige Weichen für die politische Zukunft des Landes stellen. Damit erhalten die Bürger Serbiens möglicherweise die Gelegenheit, direkt über das Vertrauensverhältnis zu ihrem Präsidenten abzustimmen, ein Schritt, der in der Region durchaus bemerkenswert wäre.