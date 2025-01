Tschüss, Silikone: Diese Balkansängerin lässt sich Brüste verkleinern

Dara Bubamara, die bekannte Sängerin der serbischen Musikszene, trat am serbischen Neujahr vor einem bis auf den letzten Platz gefüllten Club in Belgrad auf. Ihre Performance in einem der angesagtesten Lokale der Stadt sorgte für ausgelassene Stimmung unter den Gästen.

Die 47-jährige Pop-Diva sorgte mit ihrem provokanten Outfit – einem durchsichtigen Spitzenoverall – für großes Aufsehen. Dieser betonte ihre kürzlich veränderten Körperproportionen, nachdem sie ihre Brustimplantate um mehrere Größen reduziert hatte. Trotz der Verkleinerung ihres Dekolletés, das nun schlanker wirkt, zog sie auch an diesem Abend alle Blicke auf sich und stellte erneut unter Beweis, warum sie als Stil-Ikone gilt. Dara nutzte die Gelegenheit, um ihren neuen Look erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Während des Abends reihte sie ihre größten Hits aneinander, was die Stimmung im Publikum weiter anheizte. Die Zuschauer tanzten und feierten zu den vertrauten Klängen und erlebten eine unvergessliche Nacht. Ihre Performance war nicht nur ein musikalisches Highlight, sondern auch ein Ereignis, das noch lange in Erinnerung bleiben wird – der perfekte Start ins neue Jahr.