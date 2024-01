So bekommt ihr den neuen 700 Euro-Bonus

In den letzten Jahren hat die österreichische Regierung mit der Einführung des Familienbonus Plus im Jahr 2019 eine bedeutende Welle der steuerlichen Entlastung für Familien eingeleitet. Mit rund 1,5 Millionen Kindern, die von einer Entlastung von 1,9 Milliarden Euro profitieren, steht eine weitere Erhöhung des Kindermehrbetrags für das Jahr 2024 auf dem Plan.

Die Einführung des Familienbonus Plus hat einen starken finanziellen Rückenwind für viele Familien in Österreich gebracht. Die Erhöhung des Familienbonus Plus für Kinder bis zum 18. Lebensjahr auf 2.000 Euro und der Anstieg des Kindermehrbetrags auf bis zu 550 Euro für die Jahre 2022 und 2023 sind Teil der ökosozialen Steuerreform 2022 und haben dazu beigetragen, dass Familien noch stärker profitieren.

Im Jahr 2021 haben 1,05 Millionen Männer und 324.821 Frauen den Bonus vollständig in Anspruch genommen. Eine teilweise Inanspruchnahme (50 Prozent) wurde von 185.512 Männern und 182.959 Frauen geltend gemacht. Im Jahr darauf haben 888.301 Männer und 272.225 Frauen den Bonus vollständig genutzt, während 150.921 Männer und 157.330 Frauen ihn zur Hälfte beansprucht haben.

Erhöhung des Kindermehrbetrags

Im Jahr 2024 wird eine weitere Erhöhung des Kindermehrbetrags auf 700 Euro erwartet. Dies wird dazu beitragen, dass mehr Menschen mit geringerem Einkommen von der Entlastung profitieren können. Ebenso wird der Familienbonus Plus für Kinder ab dem 18. Lebensjahr auf 700 Euro angehoben.

Darüber hinaus hat die Ausweitung des Kindermehrbetrags bereits positive Auswirkungen gezeigt. Im Jahr 2021 wurde er an 40.532 Personen für insgesamt 85.159 Kinder ausbezahlt, was einer Gesamtsumme von 18.563.846 Euro entspricht. Im Jahr 2022 konnte eine beachtliche Erhöhung dieser Summe auf 40.911.215 Euro verzeichnet werden, die an 43.398 Personen für 93.164 Kinder ausbezahlt wurde.